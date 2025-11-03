Victorie clară pentru România la Baia Mare! Tricolorii au învins Slovacia, dar au ratat trofeul

România a încheiat pe locul secund la Trofeul Carpați, deși a învins categoric Slovacia.

Naționala masculină de handbal a României a învins Slovacia cu scorul de 33-25 (17-10), duminică, în Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, în ultima zi a Trofeului Carpați Niro. Chiar dacă tricolorii au obținut o victorie convingătoare, competiția a fost câștigată de reprezentativa Georgiei, care s-a impus în meciul direct cu România.

Naționala a controlat autoritar prima repriză. România a condus permanent, intrând la pauză cu un avantaj de șapte goluri, 17-10. Repriza a doua a continuat în același ritm, cu tricolorii impunându-se la o diferență de opt goluri, scor final 33-25.

Călin Dedu, omul meciului pentru România

Călin Dedu a fost cel mai bun marcator al României, reușind 7 goluri într-o prestație excelentă. Daniel Stanciuc și Tudor Botea au contribuit cu câte 5 goluri fiecare, iar Ionuț Adrian Stănescu și Andrei Valeriu Drăgan au înscris câte 4. Lista marcatorilor români a fost completată de Ștefan-Gabriel Cumpănici (3), Ionuț Nistor Ioniță (2), Sorin-Paul Grigore (1), Robert Nagy (1) și Andras Szasz (1).

În poartă, Ionuț Ciprian Iancu a reușit 4 intervenții, în timp ce Cătălin-Sebastian Haidu a avut 8 parade decisive, contribuind consistent la victoria tricolorilor.

Pentru Slovacia, Martin Potisk a fost principalul marcator, cu 7 reușite, urmat de Jakub Kravcak, Damian Mital și Marek Jankovic, fiecare cu câte 3 goluri.

Deși România a înregistrat două victorii în competiție, același bilanț l-a avut și Georgia, care a câștigat trofeul datorită rezultatului direct. În ultima zi a turneului, Georgia a fost învinsă de Ucraina cu 32-28, însă punctajul final a avantajat-o.

Clasamentul final al Trofeului Carpați Niro a fost următorul: Georgia – 4 puncte, România – 4 puncte, Slovacia – 2 puncte, Ucraina – 2 puncte.

Pentru naționala României, turneul de la Baia Mare a reprezentat un test util înaintea meciurilor oficiale din următoarea perioadă, confirmând progresul colectiv și forma bună a jucătorilor din linia ofensivă.

