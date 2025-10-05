Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a inițiat un demers european pentru a sprijini accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Negrescu, alături de 55 de eurodeputați din 19 țări europene, a semnat o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova.

„Alegerile libere şi corecte desfăşurate duminica trecută nu lasă loc de îndoială: poporul Moldovei şi-a reafirmat dorinţa clară de a se integra în Uniunea Europeană. Alegerea lor, făcută în pofida presiunilor externe şi a campaniilor de dezinformare, atestă rezilienţa şi hotărârea lor democratică. Acesta este un punct de cotitură care cere un răspuns la fel de puternic şi prompt din partea Uniunii Europene”, se arată în document, adăugând că „Republica Moldova este mai mult decât un partener şi aparţine Uniunii Europene”.

Sprijin politic pentru viitorul european al Moldovei

„Am iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată preşedintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova. Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susţine fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaşte reformele realizate şi cere ca opţiunea cetăţenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată şi respectată”, a afirmat Negrescu într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că inițiativa are sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European, demonstrând unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru regiune.

Alegeri decisive și mesajul eurodeputaților

Scrisoarea semnată de europarlamentari arată că „recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv pentru Europa”, iar „victoria clară a forţelor pro-europene, exprimată printr-o prezenţă ridicată atât în ţară, cât şi în diaspora, este o afirmare puternică a angajamentului ţării faţă de valorile noastre europene comune: democraţie, stat de drept, transparenţă şi solidaritate”.

Negrescu mai precizează că demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul pe care Uniunea Europeană trebuie să îl ofere eforturilor Republicii Moldova pentru consolidarea democrației și a ambițiilor europene.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.