Deși accizele la băuturile spirtoase au fost majorate de două ori în 2025, veniturile statului au scăzut cu 53,87 milioane de lei față de anul precedent.

Potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în perioada ianuarie–septembrie 2025 s-au colectat 826,75 milioane lei, comparativ cu 880,62 milioane lei în aceeași perioadă a anului 2024 — o diminuare de aproximativ 6%.

Creșterile de acciză au fost aplicate în două etape: +4,4% de la 1 ianuarie 2025 și +10% de la 1 august 2025, urmând o nouă majorare de 10% de la 1 ianuarie 2026, conform HG 141/2025.

„O acciză mai mare nu aduce mai mulți bani la buget”

Reprezentanții Spirits România susțin că această strategie fiscală s-a dovedit contraproductivă, determinând scăderea încasărilor și creșterea pieței ilicite.

„Datele autorităților confirmă un fenomen asupra căruia noi am avertizat în repetate rânduri: majorarea accizei la spirtoase nu este o soluție pentru creșterea veniturilor bugetare. O acciză mai mare înseamnă un preț mai mare pentru consumatori, ceea ce determină orientarea către produse illicite care, deși sunt mai ieftine deoarece nu includ taxe, sunt periculoase,” a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

Piața neagră de alcool, până la 40% din consum

Un studiu realizat de Roland Berger arată că 30–40% din consumul de băuturi spirtoase din România provine din surse nefiscalizate – producție ilegală, contrabandă sau produse contrafăcute.

Pierderile pentru buget sunt estimate la 45–65 de milioane de euro anual, iar fenomenul este în creștere.

„Orientarea consumului către produsele contrafăcute este un fenomen care se va amplifica dacă vor continua majorările de acciză. Însă, dincolo de problema legată de diminuarea veniturilor statului, cel mai mare pericol este legat de sănătatea publică, deoarece băuturile contrafăcute nu beneficiază de control și garanții de calitate. Aceste riscuri afectează sectoare importante ca HORECA sau turismul”, a adăugat Rădulescu.

Taxare disproporționată între băuturile alcoolice

În prezent, accizele și TVA-ul reprezintă aproximativ 60% din prețul final al băuturilor spirtoase. Deși toate băuturile alcoolice conțin același ingredient activ — etanolul —, nivelul de taxare diferă semnificativ.

Mai exact, consumatorii plătesc de aproape patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de băutură spirtoasă decât pentru bere și de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin.

Reprezentanții industriei avertizează că, în lipsa unei politici fiscale echilibrate, România riscă să piardă tot mai multe venituri fiscale, în timp ce piața neagră a alcoolului va continua să crească.

