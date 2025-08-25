Varga, mesaj de ultimatum la CFR Cluj! „Schimb jumătate din club” după startul dezastruos de sezon

Eliminări europene, eșecuri în Superligă și un lot fără atitudine l-au adus pe finanțator în pragul unor decizii radicale.

CFR Cluj traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani. Eliminată din Europa League de Braga și aproape scoasă și din Conference League, după înfrângerea categorică, 2-7 cu Hacken, echipa a ajuns și în campionat pe o pantă descendentă, cu doar 5 puncte acumulate din primele 6 etape.

Înfrângerea umilitoare cu Oțelul, scor 1-4, a fost picătura care a umplut paharul pentru Ioan Varga. Finanțatorul ardelenilor, aflat în afara țării, le-a transmis colaboratorilor că la revenirea în România va lua măsuri drastice atât la nivelul lotului, cât și în conducere.

„Schimb jumătate din club!”, a fost mesajul ferm transmis de Varga, potrivit Gazetei Sporturilor.

Dezamăgire totală la vârful clubului

Omul de afaceri s-a declarat nemulțumit nu doar de rezultate, ci și de atitudinea jucătorilor, pe care îi acuză de lipsă de implicare. În pofida schimbării antrenorului – plecarea lui Dan Petrescu și instalarea lui Andrea Mandorlini – CFR nu a reușit să arate progres, iar prestațiile au continuat să fie departe de pretențiile clubului.

Laurențiu Rus, antrenor secund la CFR, a confirmat atmosfera apăsătoare din vestiar și problemele de moral ale echipei:

„Într-adevăr, e o perioadă foarte urâtă pentru noi. Cred că jucătorii au nevoie de o perioadă de recuperare, care să fie foarte scurtă. Trebuie să rezolvăm foarte multe probleme, se vede. Atât în cadrul jocului, cât și cu tot ce se întâmplă la club în acest moment. Cu cât se prelungește mai mult această perioadă, cu atât mai greu va fi să revenim. Categoric că erau demoralizați și înainte de meci. Tocmai de asta am vrut să-i ridicăm un pic. Am controlat oarecum începutul de joc, dar după prima gafă, ați văzut, toată lumea era cu capul în pământ. O atitudine care nu e normală când joci la CFR, indiferent de gafa pe care o faci. Mai era mult de jucat până la final”, a spus Rus.

Rezultatele care au adus criza

CFR Cluj a avut un parcurs plin de sincope, atât pe plan intern, cât și european:

1-2 cu FCSB (Supercupă)

0-0 cu Paksi (turul 1 EL)

2-1 cu Unirea Slobozia (Superliga)

3-0 cu Paksi (turul 1 EL)

1-1 cu Rapid (Superliga)

0-0 cu Lugano (turul 2 EL)

0-2 cu FC Argeș (Superliga)

1-0 cu Lugano, după prelungiri (turul 2 EL)

2-3 cu Universitatea Craiova (Superliga)

1-2 și 0-2 cu Braga (turul 3 EL)

3-3 cu FC Botoșani (Superliga)

2-7 cu Hacken (play-off Conference League)

1-4 cu Oțelul (Superliga)

Cu un început de sezon departe de așteptări și cu tensiuni în creștere, Ioan Varga se pregătește de o „curățenie” generală la club, care ar putea schimba radical fața echipei în următoarea perioadă.

