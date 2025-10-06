Comerțul cu amănuntul include atât vânzările în magazinele fizice, cât și pe platformele online, și cuprinde o gamă largă de produse, de la alimente și articole de îmbrăcăminte până la electronice, mobilier și carburanți

Volumul comerțului cu amănuntul a înregistrat în luna august 2025 o scădere accentuată de 7,2% față de iulie, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Este unul dintre cele mai abrupte declinuri lunare din acest an și indică o temperare clară a consumului, principalul motor al economiei românești. Comparativ cu aceeași lună din 2024, vânzările au fost mai mici cu 4%, iar după primele opt luni ale anului, avansul sectorului de retail s-a redus la doar 2,1%, semn că perioada de expansiune începe să se tempereze.

Evoluția vânzărilor din magazine și platforme online reflectă starea generală a economiei: atunci când populația își permite să cheltuiască, comenzile cresc în lanț, de la comercianți la distribuitori și producători. În perioadele de incertitudine, însă, consumatorii amână achizițiile majore, ceea ce duce la încetinirea activității economice. Acest mecanism s-a văzut clar în ultimele luni, în contextul unei cereri mai scăzute pe fondul scumpirilor persistente și al unei prudențe crescute în rândul gospodăriilor.

Scădere pe toate segmentele față de iulie

Datele INS arată că în august s-au înregistrat scăderi în toate categoriile majore de bunuri. Cel mai puternic recul s-a observat în comerțul cu carburanți, unde vânzările au coborât cu 11,7%, urmate de produsele nealimentare, cu o diminuare de 8%, și de alimente, băuturi și tutun, cu un declin de 3,3%.

Aceste evoluții reflectă atât sezonalitatea lunii august, perioadă în care mulți români își petrec concediile în afara țării sau reduc cumpărăturile curente și o cumpătare mai accentuată a populației. În lunile estivale, retailerii online și fizici se confruntă în mod tradițional cu o scădere a cererii, mai ales pe segmentul bunurilor de folosință îndelungată, precum mobilierul sau electrocasnicele.

Scădere anuală de 4%

Comparativ cu august 2024, comerțul cu amănuntul a fost mai slab cu 4%. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la produsele alimentare, băuturi și tutun (-6%), urmate de nealimentare (-3,2%) și carburanți (-2,3%).

Această dinamică negativă marchează o schimbare față de tendința anilor anteriori, când lunile de vară erau susținute de consumul turistic intern și de promoțiile de sezon.

Bilanțul primelor opt luni: creștere modestă

În perioada ianuarie – august 2025, cifra de afaceri din retail a consemnat un avans modest de 2,1%, față de același interval din 2024. Creșterea a fost susținută în principal de vânzările de produse nealimentare, care au urcat cu 4,6%, și de comerțul cu carburanți, în creștere cu 2,9%. În schimb, segmentul alimentar a înregistrat o scădere de 1,4%, semn că inflația încă afectează puterea de cumpărare.

Scăderea vânzărilor din retail vine într-un moment în care economia românească resimte efectele încetinirii consumului intern. Pe fondul ratelor ridicate la credite și al unei încrederi reduse a consumatorilor, guvernul ar putea fi nevoit să recurgă la măsuri fiscale stimulative, precum reduceri de taxe sau programe de sprijin pentru populație, pentru a evita o frânare mai accentuată a creșterii economice.

Comerțul cu amănuntul include atât vânzările în magazinele fizice, cât și pe platformele online, și cuprinde o gamă largă de produse, de la alimente și articole de îmbrăcăminte până la electronice, mobilier și carburanți. Datele publicate de INS sunt ajustate sezonier și constituie unul dintre cei mai importanți indicatori lunari ai activității economice.

