Valentin Crețu, entuziasmat după succesul cu U Cluj! „Ritmul de joc mă ține în viață”

După o săptămână perfectă în care FCSB a reușit două victorii importante – una în Europa League împotriva lui Midtjylland și una în campionat împotriva lui U Cluj – fundașul Valentin Crețu și-a exprimat mulțumirea și energia pe care o aduce ritmul intens de joc.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a învins liderul U Cluj cu scorul de 2-1 și s-a apropiat de primul loc, fiind acum la doar 6 puncte de liderul din Liga 1.

Crețu: „Ritmul intens mă ține în viață”

Valentin Crețu, un jucător esențial pentru formația bucureșteană, a fost euforic după succesul de la Cluj și a subliniat cât de important este pentru el să evolueze constant într-un program încărcat, în ciuda vârstei de 36 de ani. „Ne bucurăm că am câștigat aici, erau într-o formă bună, și noi la fel, ăștia care suntem, ne-am dat viața pe teren, ne-am sacrificat și am luat cele 3 puncte. Ei, foarte agresivi, au jucat acasă, stadionul plin, ne bucurăm că am fost uniți până la final.

Asta îmi place, aștept să joc din 3 în 3 zile, asta mă ține în viață, pentru că ăsta e ritmul de joc și acolo se face diferența. Eu mă bucur că colegii sunt 100% conectați și se vede că atunci când suntem uniți, nu prea avem adversar. Ne dorim să luăm campionatul și sper să o ținem tot așa”, a declarat fundașul FCSB-ului, potrivit Digi Sport.

În urma acestui rezultat, echipa lui Crețu ajunge la cinci partide fără înfrângere și speră să mențină acest trend pozitiv, având ca obiectiv câștigarea campionatului.

Crețu, suspendat pentru următorul meci și probleme de lot pentru FCSB

În minutul 43 al meciului cu U Cluj, Crețu a primit un cartonaș galben, ceea ce înseamnă că va lipsi de pe teren în următoarea partidă a echipei, restanța cu FC Botoșani, programată pe 21 noiembrie. În plus, fundașul dreapta a făcut referire la modul în care a fost arbitrat meciul și a transmis un mesaj către centralul partidei, Marcel Bîrsan: „Am făcut și eu patru galbene. Eu nu prea vorbesc de arbitraj, dar trebuie lăsat jocul mai agresiv, să fie mai liber, să băgăm piciorul”, a concluzionat Crețu, subliniind că și-ar dori un stil mai permisiv din partea arbitrilor.

Pentru următorul meci cu FC Botoșani, FCSB se confruntă cu mari probleme de lot. Clubul are nu mai puțin de 11 jucători incerți sau indisponibili. În cazul lui Siyabonga Ngezana și Risto Radunovic, cei doi internaționali nu vor ajunge la timp din cantonamentul echipei naționale. Accidentările continuă să fie un obstacol major, cu nume importante precum Mihai Lixandru, David Kiki, Vlad Chiricheș, Alexandru Pantea, Florin Tănase și Octavian Popescu pe lista celor care speră să revină la timp pentru meci.

De asemenea, suspendările completează lista indisponibilităților, Valentin Crețu, Adrian Șut și Baba Alhassan vor rata confruntarea din cauza cumulului de cartonașe.