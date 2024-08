Aproximativ 600.000 de lei, fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), se vor investi la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea în perioada următoare, pentru amenajarea unui hub de competenţe digitale, a anunţat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Rădulescu a precizat că acest spaţiu educaţional, destinat tinerilor în special, va fi dotat cu echipamente de ultimă generaţie.

„În cadrul proiectului „Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competenţelor digitale”, pentru care am accesat fonduri din PNRR, Biblioteca Judeţeană va beneficia de investiţii în valoare de aproape 600.000 lei. Cu aceşti bani, se va realiza renovarea sălii de la etajul 1, urmând ca la finalul lucrărilor aceasta să fie dotată cu echipamente IT şi mobilier specific. Astăzi, am dat ordinul de începere a lucrărilor de renovare, în valoare de 178.000 lei, cu o durată de execuţie de şase luni. Îi doresc spor la treabă constructorului şi sper ca lucrările vor fi realizate la termen şi de buna calitate”, a transmis preşedintele CJ Vâlcea, printr-o informare de presă.

Gigantul BMW vrea să ajungă în câţiva ani la 1.000 de angajaţi în noul hub de IT şi software deschis la Cluj-Napoca

Compania germană BMW preconizează că va ajunge la 1.000 de angajați în noul hub de IT și software din Cluj-Napoca, potrivit ZF. În prezent, centrul are 120 de angajați.

BMW colaborează cu grupul japonez NTT Data pentru acest proiect. Cererea crescută de soluții de digitalizare impulsionează această expansiune.

Reprezentanții celor două companii au făcut acest anunț într-o conferință de presă, notează Ziarul Financiar. Emil Petru, CEO al BMW Techworks România:

Acum centrul din România lucrează la 18 produse pentru BMW. Până la sfârșitul anului vom avea aproximativ 30 de produse. În următorii ani, țintim un număr de 1.000 de angajați. Sunt încrezător că vom depăși aceste cifre, datorită nevoii mari de digitalizare.

BMW plănuiește să ajungă la 250 de angajați până la sfârșitul anului.

Centrul va dezvolta module centrale pentru proiectele IT ale BMW.

Acestea includ noul model de vânzări directe online, sistemele IT din spatele programelor de producție și soluțiile pentru lanțurile de aprovizionare.

