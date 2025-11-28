Peste 325.000 de firme din România, din totalul celor 920.000 care au depus bilanțul pe 2024, au raportat pierderi – cel mai ridicat nivel din ultimii ani, arată datele platformei SMARTreports.app.

Situația marchează o creștere puternică față de 2023, când numărul firmelor cu rezultat negativ a fost de 283.000, și aproape dublu față de 2018, când figurau 193.000 de companii în această categorie.

Totalul pierderilor declarate pentru 2024 se apropie de 56 de miliarde de lei, în urcare de la 46 de miliarde în 2023 și 31 de miliarde în 2018. În doar șase ani, volumul pierderilor la nivelul firmelor neprofitabile a urcat cu peste 80%.

Cele 325.000 de companii aflate pe minus reprezintă 35% din totalul celor care au depus bilanțul.

Împreună, acestea au generat vânzări de 379,5 miliarde de lei și au avut peste 825.000 de angajați – o structură ce evidențiază rolul lor major în economia națională, în ciuda rezultatelor financiare negative.

Cine conduce topul pierderilor în 2024

Pe primul loc în clasamentul pierderilor din 2024 se află British-American Tobacco, cu un minus de 1,8 miliarde de lei. Este urmată de Liberty Galați (1,6 miliarde de lei) și de Orange Romania, cu pierderi de 863 de milioane de lei.

Anul anterior, liderul negativ a fost Liberty Galați, cu 2,2 miliarde de lei, iar în 2018 primele locuri erau ocupate de Complexul Energetic Hunedoara și Complexul Energetic Oltenia, fiecare cu pierderi de peste un miliard de lei.

Tot în 2018, Telekom Romania Mobile figura în top cu un minus de 661 de milioane.

Firme mari, activitate intensă, rezultate slabe

Din perspectiva cifrei de afaceri, Rompetrol Rafinare rămâne compania cu cea mai mare activitate comercială aflată pe pierdere pe întreg intervalul analizat.

De asemenea, Profi Rom Food continuă să se regăsească printre companiile mari care operează neprofitabil.

Sectorele care generează cele mai mari pierderi

În 2024, cel mai afectat domeniu este cel al construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, cu o pierdere cumulată de aproximativ 3 miliarde de lei și un număr record de firme neprofitabile: 19.135.

Pe locul al doilea ca număr de companii pe minus se află transporturile rutiere de marfă (4941), cu aproape 17.000 de firme. Urmează comerțul nespecializat cu amănuntul (4711), care depășește 15.000 de companii cu probleme.

Împreună, aceste trei sectoare însumează peste 50.000 de firme cu rezultat negativ, adică o parte importantă din totalul companiilor aflate în dificultate.

Bucureștiul rămâne epicentrul pierderilor

Capitala cumulează pierderi de 20,7 miliarde de lei, reprezentând aproape 40% din totalul național. Tot Bucureștiul are și cel mai mare număr de firme neprofitabile: 67.677.

Județele Prahova (3,2 miliarde de lei) și Ilfov (aproape 3 miliarde de lei) completează podiumul. Totodată, Cluj și Ilfov depășesc fiecare pragul de 19.900 de companii cu pierdere.

