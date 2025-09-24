După cazurile raportate în Caraș-Severin și Galați, noi sesizări au venit și din județele Teleorman și Hunedoara

Poliția Română se confruntă, de câteva zile, cu un val de mesaje de amenințare trimise pe adresele oficiale de e-mail ale unor inspectorate județene, unități de învățământ și chiar spitale. După cazurile raportate în Caraș-Severin și Galați, noi sesizări au venit și din județele Teleorman și Hunedoara, unde autoritățile au confirmat primirea unor e-mailuri cu conținut similar.

Anchetele sunt coordonate de Poliția Română, cu sprijinul Serviciului Român de Informații, iar primele verificări arată că nu există indicii care să confirme caracterul real al amenințărilor. Cu toate acestea, forțele de ordine tratează situația cu maximă seriozitate, intensificând măsurile de siguranță în jurul școlilor și unităților medicale vizate.

„Siguranța cetățenilor rămâne o prioritate, iar fiecare astfel de sesizare este verificată cu rigurozitate”, au transmis reprezentanții IGPR. Autoritățile fac apel la populație să colaboreze și să raporteze orice element suspect, subliniind că toate structurile de ordine publică acționează pentru a preveni riscurile și pentru a proteja comunitățile.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube