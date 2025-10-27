La Moscova, primarul Serghei Sobianin a anunțat că dronele au fost doborâte succesiv, pe o perioadă de aproximativ șase ore

Rusia a anunțat, luni, că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat, pe parcursul nopții, 193 de drone ucrainene lansate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv 34 îndreptate spre Moscova și 47 către regiunea Briansk. În urma atacurilor din Briansk, o persoană a murit și alte cinci au fost rănite, potrivit autorităților locale, citate de Reuters.

Guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, a declarat pe Telegram că o dronă a lovit un microbuz aflat în mișcare, provocând moartea șoferului și rănirea pasagerilor. Regiunea se află în sud-vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, și este frecvent vizată de atacuri.

La Moscova, primarul Serghei Sobianin a anunțat că dronele au fost doborâte succesiv, pe o perioadă de aproximativ șase ore, începând de duminică seară, înainte de ora 22:00. Oficialii ruși au precizat că nu s-au înregistrat victime sau pagube semnificative în Capitală, însă autoritățile nu oferă, de regulă, o imagine completă asupra efectelor acestor atacuri.

În timpul incidentelor, două dintre principalele aeroporturi din Moscova – Domodedovo și Jukovski – au fost închise temporar, timp de aproape două ore și jumătate, din motive de siguranță, a anunțat Rosaviația.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că, pe lângă regiunile Moscova și Briansk, drone ucrainene au fost doborâte și deasupra altor unsprezece regiuni, în special din vestul și sudul țării. Reuters notează că nu a putut verifica independent afirmațiile părții ruse. Ucraina nu a comentat, deocamdată, incidentul, dar a susținut în trecut că atacurile sale vizează infrastructura militară și logistică utilizată de Rusia în războiul din Ucraina.

Deși ambele state declară că nu atacă civili, conflictul declanșat de invazia Rusiei în 2022 a provocat până acum zeci de mii de morți, majoritatea în rândul populației ucrainene.

