Vaccinul COVID, subiect de controverse după studii care sugerează riscuri potențiale pentru sănătate

Recent, două studii majore au readus în atenție posibilele efecte secundare ale vaccinului COVID, însă experții avertizează că datele nu demonstrează o relație de cauzalitate, ci doar asocieri statistice.

Cercetările, printre care un studiu coreean publicat în International Journal of Infectious Diseases, au analizat modul în care bolile infecțioase s-au schimbat pe parcursul și după pandemia de COVID-19, precum și impactul vaccinurilor. Autorul principal al studiului, Jihun Song, Ph.D., de la Department of Biomedical Informatics, Korea University College of Medicine, a explicat pentru Fox News Digital că „în timp ce cazurile de gripă au scăzut semnificativ în perioada de debut a pandemiei, infecțiile respiratorii superioare și răcelile comune au crescut în 2023 și 2024, depășind cu mult nivelurile așteptate. Cel mai surprinzător este că pertussisul a înregistrat o creștere de peste 40 de ori față de tendințele istorice.”

Studiul a arătat că persoanele vaccinate cu patru sau mai multe doze de COVID-19 aveau un risc mai scăzut de a contracta gripă sau pertussis, dar prezentau o incidență mai mare a răcelilor obișnuite și a altor infecții respiratorii ușoare. „Nu ne-am așteptat să vedem astfel de asocieri divergente între tipurile de infecții, unde unele (precum gripă) scad la persoanele vaccinate, în timp ce altele (răceli comune) cresc. Aceste rezultate reflectă probabil schimbări complexe în imunitate, comportament și utilizarea serviciilor medicale în era post-pandemică”, a adăugat Song.

Experții subliniază că aceste constatări nu diminuează importanța vaccinării, dar evidențiază necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine modul în care vaccinurile COVID-19 influențează sistemul imunitar și susceptibilitatea la alte infecții. Impactul acestor date ar putea fi relevant pentru strategiile viitoare de imunizare și pentru adaptarea recomandărilor medicale post-pandemie.

