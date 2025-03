Utilizatorii de televizoare Samsung vor beneficia de o calitate îmbunătățită a imaginii pe Netflix

Utilizatorii de televizoare Samsung pot acum beneficia de o calitate îmbunătățită a imaginii pe Netflix, datorită introducerii suportului pentru HDR10 Plus.

Noul format este disponibil prin abonamentul Premium și acoperă deja aproximativ 50% din orele de vizionare eligibile pe platformă.

Vești bune pentru utilizatorii de televizoare Samsung

Până acum, posesorii de televizoare Samsung erau limitați la formatul HDR10, care utilizează metadate statice pentru întregul conținut, ceea ce putea duce la o redare mai puțin precisă a luminii și culorilor în scene foarte luminoase sau întunecate, notează publicația The Verge.

Spre deosebire de HDR10, HDR10 Plus, lansat de Samsung în 2017, folosește metadate dinamice, ajustând tonurile și nivelurile de luminozitate în funcție de fiecare scenă, similar cu Dolby Vision. Însă, spre deosebire de Dolby Vision, care necesită plăți de licență, HDR10 Plus este o tehnologie deschisă.

Samsung, cel mai mare producător de televizoare din lume, cu aproape 30% din piață, nu oferă suport pentru Dolby Vision pe televizoarele sale. Prin urmare, absența HDR10 Plus pe Netflix a fost o limitare semnificativă pentru utilizatorii acestor dispozitive. În ultimii ani, tot mai multe platforme de streaming au început să adopte HDR10 Plus, inclusiv Prime Video, Disney Plus și Apple TV Plus.

Netflix a implementat HDR10 Plus prin intermediul codecului AV1, ceea ce înseamnă că televizoarele trebuie să fie compatibile cu acest standard pentru a beneficia de noul format. Majoritatea modelelor lansate în ultimii cinci ani sunt deja echipate cu suport AV1.

Gigantul de streaming intenționează să extindă biblioteca HDR10 Plus, astfel încât până la sfârșitul anului 2025 toate titlurile HDR de pe platformă să fie disponibile în acest format.

