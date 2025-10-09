Parlamentul European a respins joi, la Strasbourg, două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, inițiate de grupurile de extremă dreapta Patriots for Europe (PfE) și de stânga radicală The Left.

Niciuna dintre moțiunile împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen nu a reunit minimum 361 de voturi necesare din cei 720 de eurodeputați: prima a obținut 179 de voturi pentru, iar a doua 133.

Împotriva primei moțiuni au votat 378 de eurodeputați, iar împotriva celei de a doua 388. În total, s-au exprimat 594 de voturi, semnalând că peste o sută de membri fie au absentat, fie au ales să nu voteze.

Reacția președintei Comisiei Europene

Ursula von der Leyen și-a exprimat satisfacția după vot: „Apreciez profund susţinerea puternică primită astăzi”, a scris pe X.

În cadrul dezbaterii comune a moțiunilor, desfășurată luni, președinta CE a pledat pentru unitate între forțele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar.

Anterior, pe 10 iulie, o altă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, inițiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea, fusese respinsă cu 360 de voturi împotrivă și 175 pentru.

Motivul moțiunilor: politici comerciale, mediu și migrație

Moțiunea PfE critică politicile de mediu ale Comisiei și acordurile comerciale recente cu SUA și Mercosur, susținând că acestea creează concurență neloială pentru fermierii europeni și permit produse care nu respectă standardele UE.

De asemenea, se critică gestionarea migrației ilegale și presupusa lipsă de transparență a Comisiei.

Moțiunea stângii radicale include aceleași critici privind acordurile comerciale și transparența, dar mai adaugă condamnarea „incapacității Comisiei de a aborda atât criza climatică, cât și criza socială din Europa”, precum și poziția față de războiul dintre Israel și Hamas, considerată o „incapacitate de a reacționa la atacurile militare brutale ale guvernului israelian și la încălcările sistematice ale dreptului internațional și umanitar în Gaza”.

Context: implicațiile unui vot favorabil

Dacă oricare dintre moțiuni ar fi trecut, întreaga Comisie Europeană ar fi fost obligată să demisioneze.

Totuși, pragul necesar de 361 de voturi nu a fost atins, consolidând poziția lui Ursula von der Leyen în fruntea CE.

