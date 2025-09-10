Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul despre starea Uniunii susținut în Parlamentul European, că Uniunea Europeană a sprijinit Ucraina cu aproape 170 de miliarde de euro de la începutul războiului.

„Trebuie să acordăm mai mult sprijin Ucrainei. Nimeni nu a contribuit la fel de mult ca Europa. Până în prezent, aproape 170 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar și financiar. Și va fi nevoie de și mai mult”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că efortul financiar nu trebuie să cadă exclusiv pe umerii contribuabililor europeni și a propus folosirea activelor rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei.

„Din sumele asociate acestor active rusești, putem oferi Ucrainei un împrumut pentru reparații. Activele în sine nu vor fi atinse. Iar riscul va trebui să fie asumat în mod colectiv. Ucraina va rambursa împrumutul numai după ce Rusia va plăti reparații. Ucraina va beneficia de acești bani încă de astăzi. Dar acești bani vor fi foarte importanți pentru securitatea Ucrainei și pe termen mediu și lung.”, a explicat oficialul european.

Alianță europeană pentru drone

Von der Leyen a anunțat și lansarea unui nou program de sprijin militar, denumit Qualitative Military Edge, menit să investească în capabilitățile armatei ucrainene, în special în domeniul dronelor.

„Ne putem folosi puterea industrială pentru a sprijini Ucraina să contracareze acest război cu drone. (…) Acesta este motivul pentru care pot anunța, de asemenea, că Europa va acorda anticipat 6 miliarde de euro din împrumutul ERA și va încheia cu Ucraina o Alianță pentru drone.”, a declarat ea.

Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Președinta CE a precizat că Uniunea Europeană lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Ne concentrăm în special pe eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili ruși, pe flota fantomă și pe țările terțe.”, a adăugat von der Leyen.

