Unsprezece morți într-un schimb de focuri de armă în Muntenegru – Totul a pornit de la o chirie

Unsprezece persoane, printre care doi copii, au fost ucise vineri într-un schimb de focuri de armă în Muntenegru, iar alte șase au fost rănite, a declarat un procuror de stat pentru Vijesti TV, după o primă investigație a locului crimei.

Directorul poliției din Muntenegru, Zoran Brdjanin, a declarat că în jurul orei 15.30 (13:30 GMT), un bărbat de 34 de ani, înarmat cu o pușcă de vânătoare, a împușcat mortal doi frați, unul de 8 ani și altul de 11 ani, și a rănit-o pe mama lor, care a murit mai târziu în cursul după-amiezii, la spital, scrie Reuters.

„Familia stătea în casa trăgătorului în calitate de chiriași”, a declarat Brdjanin. El a precizat că motivul împușcăturilor nu este încă cunoscut și nu a dat numele trăgătorului, dar a spus că inițialele sale sunt V.B.

Trăgătorul a ieșit apoi din casă și a ucis alte 7 persoane. Într-un schimb de focuri cu poliția, un ofițer a fost rănit, a precizat Brdjanin.

„Când am ajuns la fața locului am văzut nouă cadavre, dintre care doi copii, iar alți doi au decedat în drum spre spital”, a declarat Andrijana Nastic, un procuror de stat, pentru Vijesti TV.

„Pot spune doar că atacatorul a fost ucis de un cetățean (civil)”, a declarat Nastic. Inițial, presa a relatat că poliția l-a ucis pe trăgător.

Premierul muntenegrean Dritan Abazovic a declarat că o perioadă de doliu de trei zile va fi declarată în țară începând de vineri seara.

„Am fost profund tulburat de rapoartele despre tragedia teribilă din Cetinje. Îmi exprim cele mai profunde condoleanțe familiilor afectate și tuturor celor care au pierdut persoane dragi”, a scris pe Twitter președintele Milo Djukanovic.

