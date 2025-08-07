Anunțuri
Uniunea Națională a Barourilor din România avertizează: Justiția română, în pragul unei crize de legitimitate

JustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) avertizează că sistemul de justiție se află într-un punct critic, confruntându-se cu o criză de legitimitate generată de reforme permanente, incoerente și de discursul public agresiv la adresa magistraților.

Într-un comunicat transmis joi, UNBR susține că „în ultimii ani, reformele justiției s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă și par să se adâncească”.

Efectele, spun reprezentanții avocaților, sunt grave: de la afectarea calității actului de justiție și a accesului cetățenilor la instanțe, până la erodarea încrederii publice în sistem.

Retorica agresivă, un risc pentru independența justiției

Potrivit UNBR, modul în care este discutată public justiția contribuie la destabilizarea sistemului.

„Discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente și subminează încrederea în justiție. Această retorică nu rămâne fără efect. Ea expune întregul sistem judiciar unei crize de legitimitate”, subliniază organizația.

UNBR acuză „retorica stigmatizantă” și susține că aceasta afectează nu doar reputația magistraților, ci funcționarea întregului sistem și echilibrul constituțional dintre puteri.

Instanțele sufocate, profesioniști în retragere, procese întârziate

Comisia Permanentă a UNBR semnalează un dezechilibru major la nivel operațional: instanțe suprasolicitate, lipsă de personal, amânări în lanț și procese care durează tot mai mult.

Una dintre cele mai îngrijorătoare consecințe este exodul profesioniștilor din sistem.

„Magistrații părăsesc justiția ca urmare a instabilității, disprețului și incertitudinii”, avertizează UNBR.

Critică față de reformele fără fundament

Uniunea Barourilor atrage atenția că disfuncționalitățile sistemului nu pot fi puse în seama unei singure instituții. Sunt rezultatul unor decizii politice „insuficient fundamentate”, iar abordările fragmentare riscă să agraveze situația.

UNBR insistă pe necesitatea unei direcții clare:

„Este esențial ca orice modificare privind statutul magistraților să fie parte a unei viziuni strategice orientate spre consolidarea funcțională a sistemului, fundamentată pe studii de impact și nu pe emoțiile publicului, generate de discursuri polarizante”.

Soluțiile UNBR: resurse umane, finanțare și colaborare interinstituțională

Pentru a ieși din criză, UNBR propune o abordare unitară, bazată pe solidaritate profesională și acțiuni comune ale tuturor actorilor din justiție.

Asigurarea resursei umane devine „un obiectiv strategic”, alături de o finanțare corespunzătoare pentru accesul la justiție, inclusiv în domeniul asistenței juridice gratuite.

În încheiere, UNBR cere o schimbare de paradigmă în procesul de reformă a justiției.

„Solicităm o abordare responsabilă, în care modificările privind statutul magistraților și organizarea sistemului judiciar să fie ghidate de analize de impact riguroase, strategii reale de refacere a resursei umane, consultare instituțională și respect pentru principiile statului de drept”, se arată în mesajul oficial.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
