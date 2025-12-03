UNICEF trage un semnal de alarmă: Alimentele ultraprocesate invadează dieta copiilor la nivel global

UNICEF avertizează într-o nouă analiză publicată miercuri că tot mai mulți copii din întreaga lume consumă alimente ultraprocesate (AUP), un trend care pune în pericol sănătatea fizică, dezvoltarea și bunăstarea mentală a celor mici. Raportul sintetizează concluziile unor studii recente din revista The Lancet, evidențiind amploarea cu care aceste produse au ajuns să domine alimentația copiilor.

AUP – accesibile, profitabile, dar nesigure pentru copii

Alimentele ultraprocesate sunt descrise ca amestecuri ieftine de zahăr, sare, grăsimi nesănătoase și amidonuri industriale, îmbogățite cu coloranți, emulgatori și arome artificiale. Deși acestea generează profituri uriașe pentru industrie, UNICEF subliniază că sunt complet nepotrivite pentru copii, indiferent de vârstă.

Raportul arată că expunerea la aceste produse începe alarmant de devreme: în cele 11 țări analizate, între 10% și 35% dintre copiii sub cinci ani consumă regulat alimente ultraprocesate. Chiar și cei care trăiesc în sărăcie extremă ajung să consume frecvent băuturi îndulcite.

Pe măsură ce cresc, dependența de astfel de produse se amplifică. 60% dintre adolescenți au consumat cel puțin o băutură sau gustare îndulcită în ziua precedentă completării chestionarelor de cercetare. În țările dezvoltate, situația este și mai îngrijorătoare: peste jumătate din caloriile zilnice provin din AUP.

Efecte asupra sănătății: de la obezitate la tulburări cognitive

Potrivit UNICEF, consecințele acestui tip de alimentație sunt severe și multiple:

Creșterea ratei obezității în rândul copiilor – alimentele ultraprocesate au densitate calorică mare și pot fi consumate rapid și în exces.

în rândul copiilor – alimentele ultraprocesate au densitate calorică mare și pot fi consumate rapid și în exces. Malnutriție mascată – deși sunt pline de calorii, aceste produse conțin puține vitamine și minerale, înlocuind treptat alimentele integrale.

– deși sunt pline de calorii, aceste produse conțin puține vitamine și minerale, înlocuind treptat alimentele integrale. Tulburări de dezvoltare – unele studii indică legături între consumul ridicat de AUP și probleme de creștere.

– unele studii indică legături între consumul ridicat de AUP și probleme de creștere. Impact asupra sănătății mentale – riscuri crescute de depresie, hiperactivitate și dificultăți de concentrare.

– riscuri crescute de depresie, hiperactivitate și dificultăți de concentrare. Performanțe școlare reduse – dieta dezechilibrată ar putea afecta capacitatea de învățare.

UNICEF cere măsuri urgente

Organizația solicită guvernelor să adopte politici ferme pentru protejarea copiilor, inclusiv:

limitarea marketingului agresiv al alimentelor ultraprocesate către tineri;

taxarea suplimentară a produselor cu zahăr și aditivi;

promovarea alimentației sănătoase în școli și comunități;

reglementări mai stricte privind compoziția și etichetarea produselor alimentare.

UNICEF avertizează că, fără intervenții rapide, generațiile următoare ar putea resimți consecințe pe termen lung, atât la nivel individual, cât și pentru sistemele de sănătate publică.

