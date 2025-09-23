Budapesta a transmis că va continua să-și asigure necesarul de petrol din Rusia, în pofida apelurilor venite de la Washington și din partea unor aliați europeni

Ministrul de externe, Péter Szijjártó a declarat, într-un interviu acordat The Guardian, că Ungaria nu are alternative viabile de aprovizionare, infrastructura actuală permițând doar importurile prin conductele rusești. „Pentru noi, energia nu este o chestiune politică, ci una fizică: putem cumpăra doar de unde există conducte”, a subliniat oficialul.

Poziția guvernului de la Budapesta vine în contextul în care Donald Trump a condiționat noi sancțiuni împotriva Moscovei de încetare a importurilor de petrol rusesc, de către toate statele NATO. În timp ce SUA și mai mulți lideri europeni presează Ungaria și Slovacia să se alinieze, Budapesta respinge criticile, catalogându-le drept „fanatice” și insistând că siguranța energetică nu poate fi sacrificată pentru obiective politice.

