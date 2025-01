Ungaria, eliminată dramatic de la Campionatul Mondial de Handbal! Croația a întors un deficit de patru goluri în ultimele minute și s-a calificat în semifinale

Campionatul Mondial de handbal a oferit o nouă confruntare memorabilă, în care Croația a învins dramatic Ungaria, scor 31-30, în sferturile de finală.

Maghiarii au fost la câteva minute de calificarea în semifinale, dar au pierdut avantajul de patru goluri pe care îl aveau cu cinci minute înainte de final. Dezamăgirea din tabăra Ungariei este uriașă, iar jucătorii și staff-ul tehnic nu își explică modul în care le-a scăpat victoria.

Ungaria, eliminată în ultima secundă de Croația

Atmosfera din Zagreb Arena, plină până la refuz, a fost una electrică, însă Ungaria nu s-a lăsat intimidată și a controlat mare parte din meci. Naționala condusă de Chema Rodriguez a jucat cu maturitate și a reușit să se desprindă pe tabelă, conducând cu 30-26 când mai erau cinci minute de joc. Totuși, finalul a fost unul de coșmar pentru maghiari.

Croația a marcat rapid două goluri, iar adversarii lor au părut că intră sub presiunea momentului. La intrarea în ultimul minut, gazdele au egalat dintr-o aruncare de la 7 metri, iar Ungaria, rămasă în inferioritate numerică, a fost obligată să finalizeze în ultimele secunde. Aruncarea a fost blocată, iar Croația a pornit pe contraatac. Marin Sipic a fost servit excelent de Ivan Srna, iar pivotul croat a înscris golul victoriei chiar înainte de sunetul sirenei.

La final, jucătorii Ungariei s-au prăbușit pe parchet, mulți dintre ei având lacrimi în ochi. Dezamăgirea a fost vizibilă și în declarațiile de după meci.

Selecționerul Ungariei: „Am jucat ca niște campioni”

După meci, selecționerul Chema Rodriguez a încercat să găsească explicații pentru eșecul dramatic:

„Nu știu ce simt acum… Am fost mai buni decât Croația, am controlat meciul în fața a 15.000 de oameni. Dar ultimele cinci minute au fost decisive. Am avut eliminări, am ratat ocazii importante și am pierdut controlul. Totuși, echipa a jucat minunat. Am luptat ca niște campioni, dar acesta este sportul.”

Unul dintre cei mai buni jucători ai Ungariei la acest turneu, Gergo Fazekas, a fost la rândul său afectat de rezultat:

„Cel mai frustrant este că nu au făcut nimic surprinzător. Am simțit că avem meciul în mână, am dictat ritmul, iar totul s-a năruit în final. E teribil de enervant că am pierdut. Dar această echipă este capabilă de mai mult și vom reveni mai puternici.”

Croația, în prima semifinală din 2017

În timp ce Ungaria părăsește competiția, Croația a obținut prima calificare în semifinale după opt ani. Naționala lui Dagur Sigurdsson va înfrunta Franța, care a obținut o calificare la fel de spectaculoasă, marcând golul victoriei în ultima secundă contra Egiptului.

Prima semifinală a turneului este programată joi, de la ora 22:00. În cealaltă semifinală se vor înfrunta câștigătoarele meciurilor Danemarca – Brazilia și Germania – Portugalia.

