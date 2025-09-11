De către

Ungaria organizează în această perioadă Adaptive Hussars 2025 (ADHU25), descrisă drept „cea mai mare și mai complexă operațiune militară” din istoria recentă a țării.

Exercițiul are loc în paralel cu manevrele militare Zapad 2025, desfășurate de Rusia și Belarus, care alimentează tensiunile de securitate la granițele Europei.

Generalul-colonel Gábor Böröndi, șeful Statului Major al Armatei Ungare, a declarat că exercițiul reprezintă un test major de apărare, la care participă peste 22.000 de persoane și mai mult de 200 de vehicule. În prezent, sunt mobilizați 7.068 de militari.

„Putem fi mândri de soldaţii unguri, iar poporul ungar să fie mândru de armata ungară”, a subliniat acesta.

Operațiunea coincide cu exercițiile Zapad 2025, în cadrul cărora Moscova și Minsk vor desfășura zeci de mii de soldați la frontierele cu Polonia și Lituania, provocând temeri privind o posibilă escaladare militară.

Traversarea Dunării, una dintre probele principale

Una dintre etapele-cheie ale Adaptive Hussars 2025 a fost traversarea Dunării, desfășurată cu sprijinul Brigăzii 30 de Infanterie Blindată și al Regimentului Tehnic 14.

Exercițiul a inclus respingerea unui atac simulat cu drone, transportul vehiculelor pe poduri plutitoare și operațiuni de debarcare asistate de elicoptere și nave militare.

Participarea aliaților NATO

Exercițiile se desfășoară într-un cadru NATO, cu participarea trupelor din Croația, Slovacia, Italia, Turcia și SUA.

Printre acestea se numără o companie italiană de pușcași, un pluton croat de poliție militară și unități suplimentare din Turcia și SUA.

