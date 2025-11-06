Un videoclip publicat miercuri de armata ucraineană, care îi arată pe soldații săi ridicând un steag ucrainean la Primăria din Pokrovsk, indică faptul că forțele ruse controlează mai puțin din oraș decât susțin bloggerii militari ruși, potrivit unei analize publicate joi de platforma ucraineană DeepState, informează EFE, potrivit The Kyiv Independent.

‘Videoclipul confirmă că orașul nu este nici înconjurat, nici sub control inamic; cea mai mare parte a orașului Pokrovsk este o zonă gri (disputată)’, unde atât rușii, cât și ucrainenii mențin unele poziții, conform analizei DeepState.

Primăria din Pokrovsk este situată la aproximativ un kilometru sud de gară.

Canalele Telegram militare rusești, cum ar fi popularul Rîbar, descriu zona în care se află gara și primăria ca fiind în întregime sub control rusesc.

Cu toate acestea, potrivit DeepState, în oraș există grupuri de soldați ucraineni și ruși prinși în zone controlate de inamic.

Majoritatea acestor grupuri încearcă să se ascundă și să evite angajarea în luptă pentru a nu fi descoperite și atacate din aer de drone, care joacă un rol decisiv în bătălia pentru oraș.

Canale rusești precum Rîbar relatează că Rusia a capturat aproape întregul perimetru sud-vestic al orașului Pokrovsk.

Dacă acest scenariu se confirmă, trupele ucrainene din Pokrovsk, împreună cu cele care apără orașul satelit Mirnograd, riscă să fie înconjurate din nord și vest.

Pe de altă parte, canalul ucrainean DeepState consideră cea mai mare parte a perimetrului sud-vestic al orașului Pokrovsk ca fiind o zonă gri în care niciuna dintre părți nu și-a consolidat controlul.

Capturarea finală a orașului Kupiansk s-ar petrece în decurs de o săptămână

Pe de altă parte, Ministerul Apărării rus a informat joi pe canalul său de Telegram că trupele ruse au dejucat trei încercări ale forțelor ucrainene de a ieși din unitățile încercuite din zona Kupiansk.

‘În zona orașului Kupiansk, în regiunea Harkov, unitățile de asalt ale Armatei a 6-a continuă să anihileze grupul inamic încercuit’, se arată în raportul militar.

Potrivit Ministerului Apărării, trupele ruse au respins trei atacuri ale unităților Brigăzii 144 Mecanizate, Brigăzii 92 de Asalt a Forțelor Armate ale Ucrainei și Brigăzii 15 a Gărzii Naționale, toate având ca scop ‘deblocarea formațiunilor ucrainene încercuite’.

Joi, o sursă militară rusă a declarat că este de așteptat să se finalizeze capturarea orașului Kupiansk în decurs de o săptămână. ‘Sunt încrezător că orașul va fi complet eliberat săptămâna viitoare’, a declarat un comandant rus într-un videoclip publicat de Ministerul Apărării.

El a indicat că, numai în ultimele 24 de ore, forțele ruse și-au extins controlul asupra a zeci de clădiri din oraș, sub control ucrainean rămânând doar aproximativ 130 de clădiri.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat la 26 octombrie încercuirea trupelor ucrainene în Kupiansk și în unele cartiere din Pokrovsk, un important nod de comunicații și centru industrial al Donețkului.

Câteva zile mai târziu, Putin a îndemnat Kievul să ordone capitularea acestor trupe, așa cum s-a întâmplat în portul Mariupol (Donețk) în mai 2022, unde mii de soldați s-au predat după săptămâni întregi în care s-au refugiat în tuneluri și mine.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!