Potrivit unui nou studiu, testul de sânge are o rată de acuratețe de 90% în a detecta boala Alzheimer.

Cercetarea, publicată în Journal of the American Medical Association (JAMA), indică faptul că acest test de sânge are potențialul de schimba total percepția asupra bolii Alzheimer.

Dacă rezultatele se dovedesc fiabile, testul ar putea deveni un instrument accesibil și eficient pentru identificarea timpurie a afecțiunii, facilitând diagnosticarea în clinici locale și centre specializate în tulburările de memorie.

Medicina viitorului. Boala Alzheimer ar putea fi detectată printr-un test de sânge

În timp ce există metode de referință pentru detectarea bolii Alzheimer, metodele actuale sunt costisitoare, greu accesibile și durează foarte mult până la un rezultat aproximativ.

Cercetătorii speră că această nouă metodă ar putea simplifica diagnosticarea bolii Alzheimer și ar putea accelera tratamentul.

„Este important de menționat că, chiar și în locuri cu acces limitat la aceste noi terapii, un diagnostic precis pentru Alzheimer, verificat prin biomarkeri, poate avea un efect pozitiv asupra îngrijirii clinice și a prognozei”, se arată în studiu.

Testul p-tau217 măsoară nivelurile unui peptid sanguin specific care este cunoscut ca un marker al deteriorării neurologice cauzate de Alzheimer. Prin determinarea nivelurilor specifice la teste, medicii ar putea folosi aceste informații pentru a vedea dacă declinul cognitiv este cauzat de Alzheimer sau de o altă formă de demență, notează The Hill.

La acest studiu au participat 1.200 de persoane cu probleme de memorie din Suedia, cercetătorii constatând că testul, cunoscut sub numele de APS2, a identificat boala Alzheimer în 88% până la 92% din cazuri, scrie Agerpres.

Boala Alzheimer afectează în mod progresiv funcțiile cognitive ale creierului

Boala Alzheimer este o formă degenerativă de demență care afectează în mod progresiv funcțiile cognitive ale creierului, precum memoria, gândirea și raționamentul.

Această afecțiune este cea mai frecventă cauză de demență la persoanele vârstnice și se caracterizează prin acumularea anormală de plăci de beta-amiloid și tangles de tau în creier, ceea ce duce la distrugerea celulelor nervoase.

Simptomele inițiale includ pierderi de memorie pe termen scurt și dificultăți în învățare, dar pe măsură ce boala progresează, pot apărea probleme mai severe, cum ar fi confuzie, dezorientare și schimbări de personalitate.

Nu există un tratament curativ pentru Alzheimer, dar gestionarea simptomelor și intervențiile precoce pot ajuta la îmbunătățirea calității vieții pacienților și la încetinirea progresiei bolii.

