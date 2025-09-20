Un tânăr de 25 de ani dintr-o localitate din Alba a fost reținut, după ce a furat cardul bancar din locuința unui bărbat de 76 de ani, pe care obișnuia să îl ajute în gospodărie, și ar fi efectuat mai multe operațiuni financiare, în valoare totală de peste 7.000 lei.

”La data de 20 septembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic”, informează sâmbătă IPJ Alba.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 19 septembrie, tânărul ar fi sustras un card bancar din locuința unui bărbat, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Galda de Jos, pe care obișnuia să îl ajute cu diferite activități gospodărești.

”Profitând de neatenția bărbatului, tânărul i-ar fi sustras acestuia cardul dintr-un portmoneu și, în seara zilei de 19 septembrie, ar fi efectuat mai multe operațiuni financiare, în valoare totală de 7.569 lei”, precizează sursa citată.

În seara zilei de 19 septembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați de către bărbatul în vârstă de 76 de ani cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni de furt.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

