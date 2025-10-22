Un telefon la 112 a anunţat, miercuri seară, o posibilă scurgere de gaze într-un centru comercial din Sectorul 5 al Bucureștiului, nu departe de blocul în care a avut loc explozia, vinerea trecută. Au fost evacuaţi 35 de oameni. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje ale ISU Bucureşti – Ilfov, dar şi mai multe ambulanțe, alături de echipaje ale Poliţiei Locale, care verifică tot spațiul acestui restaurant de tip fast-food, informează Antena 3 CNN.

Au fost evacuate zeci de persoane de la „Carrefour Vulcan” şi se fac măsurători la faţa locului, pentru că, se pare, în acel centru comercial nu se folosesc gaze, însă este posibil ca acele eventuale scurgeri de gaze să vină de la clădirile învecinate. Cei de la Distrigaz şi ISU fac măsurători de la clădirile vecine. Există un apel la 112 în care se spunea că există în zona băii din acel centru un puternic miros de gaze. În interiorul clădirii nu există această problemă, pentru că nu există gaze, ci funcționează totul pe electricitate.

Este îngrijorare pentru că e vorba de aceeaşi zonă, este multă mobilizare la faţa locului Sunt foarte mulţi Pompieri.

Daniel Vasile, ISU: „Nu se confirmă existența unor substanțe periculoase”



Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt ISU București-Ilfov, a intervenit la Antena 3 CNN şi a vorbit despre acţiunea colegilor săi:

„În acest moment se fac verificări în acest complex comercial, mai exact la un corp de construcție, unde a fost sesizată prezența unui miros perceptibil într-o toaletă. Este vorba despre un fast food din această construcție. Colegii noștri au verificat spațiul din interior, se simțea un miros, dar aparatele de măsură nu au identificat valori peste pragurile de alarmare, adică nu sunt substanțe periculoase, ci mai degrabă un miros care nu e neapărat periculos pentru cei de la interior.

Colegii noștri au extins zona de căutare și la magazinele care fac parte din același complex comercial, inclusiv pe terasa construcției, pe unde trece o conductă de gaze, unde există suspiciunea rezonabilă că ar putea să fie o pierdere de gaze din acea conductă, iar instalația de climatizare să tragă acel gaz la interior. Momentan nu se confirmă existența unor substanțe periculoase, gaz, peste pragurile de alarmare ale instrumentelor pe care le folosim noi. Acțiunile noastre continuă.

Pe durata verificării în acest fast food a fost necesar să îndrumăm clienții și personalul administrativ spre zona exterioară ca să ne putem desfășura activitatea.

Verificările sunt efectuate de către echipajul CBRN din cadrul ISU București-Ilfov. În momentul în care comandantul intervenției va stabili că nu e niciun pericol, oamenii trebuie să știe că sunt în deplină siguranță și nu se va întâmpla nimic. Echipajul va rămâne în locație atât timp cât este necesar, până când va ajunge la concluzia că nu există niciun pericol nici acum, nici mai târziu”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!