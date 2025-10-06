Un semnal ascuns în creier ar putea dezvălui Alzheimer cu ani înainte de apariția simptomelor

O echipă de cercetători de la Florida International University (FIU) a descoperit un posibil semnal timpuriu al bolii Alzheimer, care ar putea permite detectarea bolii cu ani înainte ca simptomele de demență să apară.

Studiul, publicat recent, s-a concentrat asupra unei proteine din creier numite TSPO (translocator protein 18 kDa), asociată anterior cu inflamația cerebrală în cazurile de Alzheimer. Cercetătorii au descoperit că nivelurile ridicate ale acestei proteine apar foarte devreme, chiar înainte de formarea leziunilor neuronale.

În experimentele realizate pe șoareci de laborator, niveluri crescute de TSPO au fost observate la animale tinere de doar șase săptămâni – echivalentul a 18-20 de ani umani. Acumularea proteinei a fost localizată în subiculum, o regiune a creierului esențială pentru memorie. Descoperiri similare au fost observate și în mostre de țesut cerebral uman prelevate post-mortem de la nouă persoane din Columbia, purtătoare ale unei mutații genetice care provoacă forme precoce de Alzheimer, în jurul vârstei de 30-40 de ani.

Neuroinflamația este unul dintre cele mai timpurii evenimente în declanșarea bolii Alzheimer. Dacă putem folosi TSPO ca marker pentru a o depista din fazele incipiente, am putea încetini progresia bolii sau întârzia simptomele cu cinci-șase ani. Asta înseamnă cinci-șase ani de viață de calitate în plus pentru pacienți, a explicat Tomás Guilarte, neurocercetător la FIU.

Echipa a constatat, de asemenea, că femelele prezentau niveluri mai ridicate de TSPO, reflectând tendința observată și la oameni — femeile fiind mai predispuse la Alzheimer. Proteina s-a dovedit strâns legată de formarea plăcilor de amiloid-beta, depozite proteice implicate direct în apariția bolii.

Cercetătorii au descoperit că celulele microgliale, responsabile de curățarea deșeurilor din creier, sunt principalele surse ale creșterii TSPO. În loc să elimine plăcile, aceste celule par să devină hiperactive și să mențină inflamația, „ca și cum ar adăuga constant lemne pe foc”, explică Guilarte.

