„Mă grăbeam” – este explicația deputatului PSD Dorin Popa pentru semnarea moțiunii de cenzură a AUR.

Întrebat despre moțiunea de cenzură, Popa a răspuns că „a venit un domn la mine care îl cunosc și mi-a spus: ~semnați tabelul ăsta~, eu am crezut că e inițiativă legislativă”.

Parlamentarul a precizat că nu știa despre ce este vorba și că „dacă semnam moțiunea, le semnam pe toate patru. Nu semnam doar una”.

Parlamentarul PSD nu știa că sunt moțiunile de cenzură în dezbatere

El a explicat că a fost oprit la „ieșire din sala de plen” și se grăbea când a fost abordat de persoana respectivă.

Popa a recunoscut că nu a citit ce a semna.

Întrebat dacă ar fi semnat chiar și propria demisie în aceleași condiții, a răspuns fără ezitare: „Da, plecam, da. Repet, greșeala se plătește, pleci”.

Când și-a dat seama de greșeală, parlamentarul spune că a cerut retragerea semnăturii sale și că a explicat conducerii ce s-a întâmplat.

Dorin Popa a adăugat că nici nu știa că „sunt moțiunile” în dezbatere și întrebat dacă nu a fost în Parlament, acesta a afirmat că a lipsit pentru că are întâlniri, dar își merită indemnizația de 10.900 de lei și suma forfetară pentru că muncește.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!