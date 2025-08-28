Un parfum de trandafir ar putea stimula creierul și preveni demența, arată un studiu japonez

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Kyoto și Universitatea din Tsukuba sugerează că inhalarea zilnică a unui parfum de trandafir poate crește volumul de materie cenușie din creier, deschizând noi perspective pentru prevenirea bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer.

Ce arată studiul japonez

Experimentul a implicat 50 de femei: 28 dintre ele au purtat timp de o lună ulei cu esență de trandafir aplicat pe haine, în timp ce restul au folosit doar apă. Rezultatele scanărilor RMN au arătat o creștere semnificativă a materiei cenușii în cazul celor expuse mirosului floral, în special în cortexul cingulat posterior (PCC) – o zonă a creierului responsabilă cu memoria și asocierea informațiilor.

Deși amigdala, regiunea care procesează direct mirosurile, nu a înregistrat schimbări majore, activitatea intensificată a PCC sugerează că expunerea constantă la parfum ar putea îmbunătăți procesele de memorare și recuperare a informațiilor.

„Acesta este primul studiu care demonstrează că inhalarea continuă a unui miros poate modifica structura creierului”, au explicat autorii în articolul publicat. Ei subliniază că descoperirea ar putea deschide drumul unor terapii simple, precum aromaterapia, pentru menținerea sănătății cognitive și reducerea riscului de demență.

Cercetătorii precizează că este nevoie de teste suplimentare pe grupuri mai mari și cu arome diferite, însă rezultatele sugerează că un gest banal, precum purtarea unui parfum, ar putea avea efecte benefice surprinzătoare asupra creierului.

