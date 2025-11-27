5.7 C
Un ofițer din cadrul Poliției Municipiului Motru a fost găsit sub influența alcoolului în timpul serviciului

Catalin Serban
accident comuna Gruiu
polițist influența alcool serviciu

Un ofițer din cadrul Poliției Municipiul Motru a fost depistat sub influența alcoolului în timpul serviciului, în urma unui control dispus de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, marți, ca urmare a activităților dispuse de conducerea inspectoratului, la nivelul Poliției Municipiului Motru și Secției 3 Poliție Rurală Motru, polițiștii din cadrul Compartimentului Control Intern, împreună cu conducerea subunității, au desfășurat activități pe linie de cadre, astfel că, la ora 08:24, un polițist din cadrul Poliției Municipiului Motru, planificat în serviciu în intervalul orar 08:00-16:00, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere aspectele constatate, conducerea inspectoratului a dispus declanșarea cercetării prealabile, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței săvârșirii abaterilor disciplinare în sarcina polițistului.

În anul 2023, față de același polițist s-a dispus măsura mustrării scrise, când a fost cercetat disciplinar pentru o abatere similară.

Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
