Un ofițer din cadrul Poliției Municipiul Motru a fost depistat sub influența alcoolului în timpul serviciului, în urma unui control dispus de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, marți, ca urmare a activităților dispuse de conducerea inspectoratului, la nivelul Poliției Municipiului Motru și Secției 3 Poliție Rurală Motru, polițiștii din cadrul Compartimentului Control Intern, împreună cu conducerea subunității, au desfășurat activități pe linie de cadre, astfel că, la ora 08:24, un polițist din cadrul Poliției Municipiului Motru, planificat în serviciu în intervalul orar 08:00-16:00, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere aspectele constatate, conducerea inspectoratului a dispus declanșarea cercetării prealabile, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței săvârșirii abaterilor disciplinare în sarcina polițistului.

În anul 2023, față de același polițist s-a dispus măsura mustrării scrise, când a fost cercetat disciplinar pentru o abatere similară.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!