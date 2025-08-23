Un nou scandal zguduie Coaliția. Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, a acuzat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că membrii USR au depus 1.000 de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat, asta după apelul făcut joi de ministrul Economiei către profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat, transmite Antena 3 CNN.

„România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR.

600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”, a explicat Oprea.

Secretarul General a mai explicat că „spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii”.

„Dar lăsând gluma la o parte haideți să vedem realitatea despre guvernanța corporativă. Spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii. Adică, conform principiilor OCDE, companiile de stat să activeze în piață ca oricare companie cu capital privat. Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul usr-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor.

Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu „diplomă” de la USR. Acest lucru de altfel a început.

Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. Această lege s-a născut din dialogul cu CE și OCDE, iar OCDE a fost consultantul României printr-o achiziție făcută direct la Bruxelles de către Comisie. Există documentat tot acest dialog, cu toți pașii prin care s-a născut AMEPIP și Legea. Documentele pot fi puse la dispoziția celor interesați de adevăr și de buna guvernare a României. Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, a mai adăugat Radu Oprea.

În 24 de ore au fost depuse 600 de CV-uri

Ministerul Economiei a anunțat, vineri, că au fost depuse peste 600 de CV-uri în 24 de ore, asta după ce joi ministrul Radu Miruţă a făcut un apel la profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat. Dintre aceștia, cei mai mulți au experiență în economie/finanțe, audit, management, sunt ingineri, specialiști în resurse umane sau domeniul bancar.

„Am fost surprins că atâția oameni doresc să se implice și să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulțumesc și le transmit tuturor care vor trimtă CV, să o facă. Ușa râmâne deschisă pentru toți profesioniștii care vor ca aceste companii de stat să funcționeze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competența și profesionalismul”, a declarat ministrul Radu Miruță.

„MEDAT a lansat un mecanism simplu pe site-ul instituției unde specialiștii din România își pot încărca CV-urile pentru a candida la funcții de conducere sau administratori speciali în companiile de stat. Este vorba de un formular simplu, unde cei intersați își introduc datele personale – nume, prenume, număr de telefon și e-mail și încarcă un CV. Înscrierea pe platformă nu se face direct pentru o anumită companie, deoarece sunt anumite criterii stabilite prin lege privind componența consiliilor de administrație.

Toate documentele sunt analizate de echipa ministrului pentru găsirea candidaților potriviți pentru companiile unde trebuie făcute urgent numiri temporare.

„Guvernanța companiilor de stat devine mai puțin politizată”

Pe termen lung, soluția rămâne modificarea legislației, iar MEDAT a transmis deja către Secretariatul General al Guvernului o serie de propuneri la modificarea OUG 109/2011 aflată în transparență decizională.

Amendamentele vizează:

-introducerea unor indicatori clari de performanță în contractele de mandat,

-posibilitatea anulării și reluării procedurilor viciate sau ilegale;

-deschiderea reală a selecțiilor către profesioniști din mediul privat, academic sau instituțional.



Totodată, MEDAT propune limitarea numărului de mandate consecutive și ca evaluarea performanței la companiile strategice să fie realizată de o comisie independentă, desemnată de Prim-ministru.

Prin aceste schimbări, guvernanța companiilor de stat devine mai predictibilă, mai puțin politizată și orientată către rezultate reale”, se mai arată în comunicatul postat vineri pe pagina Ministerului Economiei.

