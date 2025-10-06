Un nou medicament oferă protecție bebelușilor împotriva infecțiilor respiratorii severe

Un nou tratament revoluționar oferă speranță părinților și medicilor pediatri din întreaga lume. Nirsevimab, cunoscut și sub numele comercial Beyfortus, s-a dovedit extrem de eficient în prevenirea infecțiilor respiratorii grave la sugari, reducând semnificativ numărul de internări cauzate de virusul respirator sincițial (RSV) — una dintre principalele cauze de bronșiolită și pneumonie la copii mici.

Potrivit unei analize internaționale recente, publicată de o echipă de la Universitatea din Edinburgh, administrarea unei singure doze de nirsevimab a redus cu aproximativ 80% spitalizările și internările în secțiile de terapie intensivă pentru cazurile de RSV. Rezultatele confirmă eficiența observată și în studiile clinice majore, precum HARMONIE, care a raportat o protecție de peste 82% timp de șase luni – acoperind întregul sezon al virusului.

O nouă generație de protecție pasivă

Nirsevimab este un anticorp monoclonal, adică o proteină creată în laborator care se leagă de virus și împiedică pătrunderea acestuia în celule. Este o formă de imunizare pasivă, oferind protecție imediată în primele luni de viață, când sistemul imunitar al sugarilor este încă imatur și răspunde mai lent la vaccinuri.

Spre deosebire de vaccinurile administrate gravidelor, care transferă anticorpii prin placentă, nirsevimab se administrează direct copilului, de obicei la naștere sau în primele săptămâni de viață, înainte de debutul sezonului rece.

CITEȘTE ȘI – CNAS primește bani în plus la rectificare: buget majorat pentru medicamente și terapii

Protecția oferită de Beyfortus acoperă întreg sezonul RSV și poate salva nenumărate vieți. Clinicienii văd deja efectele – mai puține urgențe, mai puține internări și mai puțini copii care au nevoie de oxigen, a declarat Thomas Triomphe, vicepreședinte executiv pentru vaccinuri la compania producătoare.

Impact global și provocări logistice

RSV reprezintă o povară majoră asupra sistemelor de sănătate: în 2019, au fost estimate 33 de milioane de infecții respiratorii inferioare la copiii sub cinci ani, milioane dintre aceștia necesitând spitalizare.

Țările care au introdus deja nirsevimab în programele naționale, precum Spania, raportează scăderi semnificative ale internărilor în rândul bebelușilor, comparativ cu state care se bazează în continuare pe vaccinarea maternă, precum Marea Britanie, unde acoperirea a fost mai scăzută.

Specialiștii subliniază însă că eficiența depinde de sincronizarea cu sezonul RSV și de accesul uniform la imunizare. În multe țări, administrarea anticorpului în maternitate, imediat după naștere, crește semnificativ gradul de protecție.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.