Campion Broker va continua să gestioneze polița de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație și ai Directoratului Companiei Naționale Aeroporturi București, în urma unei proceduri la care au concurat și First Broker, Destine Broker și Allianz–Țiriac Asigurări. Contractul a fost atribuit pentru 39.000 de euro, cu valabilitate de 12 luni, sub nivelul estimat inițial de 47.500 de euro. Brokerul a intermediat aceeași poliță și în anul anterior, scrie profit.ro

Achiziția intervine într-un moment în care CNAB se pregătește pentru listarea la bursă, un proces ce necesită o structură solidă de protecție pentru conducerea companiei, aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor (80%) și a Fondului Proprietatea (20%). Operatorul aeroporturilor Otopeni și Băneasa a raportat în 2024 venituri de 1,38 miliarde de lei și un profit net de 608,83 milioane de lei.

Campion Broker, controlat de Octavian Tatomirescu și Fabian Mihai Tatomirescu, avea o cotă de piață de 4,4% la jumătatea anului 2025 și a înregistrat comisioane de 73,33 milioane de lei în 2024, cu un profit net de 2,08 milioane de lei.

