Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este în contact cu țările europene care dispun de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru ca Ucraina să poată beneficia și ea de acest tip de armament, după ce președintele SUA, Donald Trump, a exclus pentru moment transferul acestui tip de arme către Kiev, relatează EFE.

În același timp, el a îndemnat țările europene să livreze Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană Patriot pe fondul intensificării campaniei de bombardamente a Rusiei împotriva infrastructurilor energetice și de gaze ucrainene în prag de iarnă.

La reuniunea cu șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană la Bruxelles, Zelenski a afirmat că nu numai SUA dispun de rachete cu rază lungă de acțiune ce pot fi livrate Ucrainei.

‘Unele țări europene le au și ele, inclusiv rachete Tomahawk. Suntem deja în discuții cu țările care ne pot ajuta’, a explicat el.

Doar două țări europene au rachete Tomahawk

Potrivit publicațiilor specializate în industria de apărare, Marea Britanie și Țările de Jos sunt cele două țări europene care dispun în prezent de rachete Tomahawk.

Aceste rachete pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 2.500 de kilometri și ar fi arma cu cea mai mare rază de acțiune transferată până acum Kievului de către partenerii săi dacă o astfel de livrare va avea loc în cele din urmă. Anterior, Ucraina a primit de la partenerii săi rachete britanice Storm Shadow, americane ATACMS și franceze SCALP pentru a contracara invazia rusă.

Zelenski a insistat că dotarea Ucrainei cu mai multe capacități de atac la mare distanță va face Kremlinul să simtă ‘consecințele acestui război’ și ar putea să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor pentru a pune capăt conflictului provocat de invazie.

În același timp, președintele ucrainean a lansat un apel către guvernele europene care dispun de sisteme de apărare antiaeriană Patriot sa transfere imediat o parte dintre acestea Ucrainei, pentru a putea face față actualei campanii de bombardamente rusești, care a distrus în aceasta toamnă o parte semnificativă din infrastructura ucraineană de alimentare cu energie electrică și gaze.

‘Vă rog să fiți mai activi în ceea ce privește apărarea antiaeriană’, a spus Zelenski în discursul său adresat liderilor țărilor din UE, înainte de a mulțumi celor care au contribuit deja la consolidarea Ucrainei în acest domeniu.

Zelenski vrea schimbarea listei de așteptare pentru sistemele Patriot

Președintele ucrainean a spus că a discutat cu Washingtonul și cu producătorul american pentru a comanda noi sisteme pe care Kievul le plătește cu banii proveniți de la unii dintre partenerii europeni.

‘Chiar și plătind pentru sisteme’, a spus Zelenski, ‘există o listă de așteptare, iar unele țări sunt înaintea noastră’. ‘Unele țări dispun de sisteme Patriot și, din fericire, nu trebuie să le folosească așa cum facem noi. Sugerăm schimbarea ordinii (pe lista de așteptare a comenzilor Patriot). Dacă primim acum sistemele lor, suntem dispuși să le returnăm sau să le înlocuim când ne va veni rândul’, a afirmat liderul ucrainean.

Ucraina poartă negocieri cu SUA pentru semnarea unui contract privind achiziționarea, cu fonduri europene, a 25 de sisteme Patriot ce vor fi livrate în anii următori.

Kievul suferă de lipsuri grave în materie de apărare antiaeriană, așa cum s-a văzut în atacul rus de miercuri dimineață, când armata ucraineană nu a reușit să doboare niciuna dintre cele patru rachete hipersonice Kinjal lansate de Rusia și a interceptat doar puțin peste jumătate din rachetele balistice care au fost utilizate împotriva teritoriului său.

‘Vă rugăm să fiți flexibili în ceea ce privește nevoile noastre în materie de apărare antiaeriană’, a insista președintele ucrainean în fața șefilor de stat și de guvern ai blocului comunitar.

Zelenski a îndemnat, de asemenea, țările europene care s-au angajat să plătească achizițiile de armament pe care Ucraina le face în SUA să trimită banii cât mai curând posibil.

‘În octombrie au fost acoperite necesitățile urgente. Acum ne concentrăm pe noiembrie. Și nu toate contribuțiile promise au ajuns. Vă rog să accelerăm acest proces’, a declarat șeful statului ucrainean, care a îndemnat ca mai multe țări să se alăture inițiativei și a afirmat că această formulă de a înarma Kievul ajută Europa să demonstreze Washingtonului că ‘bătrânul continent’ își ia în serios propria apărare.

