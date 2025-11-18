Ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte, a îndemnat luni la arestarea președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, și asasinarea unor înalți oficiali palestinieni în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU se pronunță în favoarea unui stat palestinian, scrie AFP, potrivit barrons.com.

‘Dacă ei accelerează recunoașterea acestui stat fabricat, dacă ONU îl recunoaște, (…) trebuie să ordonați asasinate țintite ale unor înalți oficiali ai Autorității Palestiniene, care sunt teroriști în toate privințele (și) să ordonați arestarea lui Abu Mazen’ (numele de război al lui Abbas), a declarat Ben-Gvir în fața jurnaliștilor, adresându-se direct prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze luni seară, la New York, asupra unui proiect de rezoluție american care susține planul de pace pentru Gaza prezentat de președintele american Donald Trump. Acest plan prevede, pe termen lung, posibilitatea creării unui stat palestinian suveran și independent, o perspectivă căreia guvernul Netanyahu i se opune ferm.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!