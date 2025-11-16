Ministrul a recunoscut că sistemul se confruntă de ani de zile cu probleme persistente, inclusiv cu o cultură a ierarhiilor rigide, în care debutanții sunt adesea priviți ca simpli executanți

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le-a adresat duminică un mesaj candidaților care susțin examenul național de Rezidențiat, subliniind că intrarea în profesiile medicale înseamnă asumarea unei misiuni esențiale pentru societate: „veți trata, veți salva, veți ajuta”.

Rogobete, care la 34 de ani este unul dintre cei mai tineri miniștri ai Sănătății, a spus că înțelege presiunile prin care trec tinerii la început de drum. „Nu vă lăsați intimidați de nimeni. Mergeți înainte și credeți în visul vostru de a face bine”, a transmis el, pe o rețea socială, amintind că medicina rămâne în primul rând o profesie dedicată oamenilor.

Ministrul a recunoscut că sistemul se confruntă de ani de zile cu probleme persistente, inclusiv cu o cultură a ierarhiilor rigide, în care debutanții sunt adesea priviți ca simpli executanți. „Prea mulți vă văd doar ca rezidenți, ca începători care trebuie să tacă. Dar fără voi nu putem progresa. Sunt alături de voi și mă bazez pe voi”, a subliniat Rogobete.

Mesajul vine în contextul desfășurării Concursului Național de Admitere în Rezidențiat, organizat simultan în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Anul acesta au fost scoase la concurs 5.374 de locuri și posturi în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, pentru cei 10.147 de candidați înscriși. Examenul, identic în toate centrele, constă într-un test-grilă cu 200 de întrebări, iar promovarea necesită minimum 60% din punctajul maxim.

Rogobete a vorbit și despre investițiile în curs în infrastructura de sănătate, noi spitale, modernizări, digitalizare, dar a insistat că ele rămân inutile fără resursa umană. „Oricât de mare profesor ai fi, fără discipoli ești doar o formă fără fond”, a remarcat ministrul.

El a promis că schimbările legislative aflate în derulare vor avea ca obiectiv „normalitatea, echilibrul și respectul” în relația dintre generațiile din sistem.

„Astăzi este ziua voastră. A celor care veți duce sănătatea mai departe. Vă doresc succes!”, a încheiat Alexandru Rogobete mesajul adresat candidaților la Rezidențiat.

