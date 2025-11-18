Un medicament ieftin pentru hipertensiune, descoperit de niște cercetători americani, ar putea opri creșterea unui cancer agresiv al creierului

O cercetare revoluționară de la Universitatea din Pennsylvania a descoperit o legătură neașteptată între hipertensiune și unul dintre cele mai letale cancere cerebrale – glioblastomul. În mod surprinzător, o soluție promițătoare ar putea veni dintr-un medicament vechi și ieftin pentru tensiune.

Studiul, publicat în revista Science Advances, relevă că hidralazina – un medicament care costă doar 0,33 de dolari pe tabletă și este folosit de 6 milioane de americani – ar putea opri creșterea glioblastomului, un cancer care ucide jumătate dintre pacienți în doar 14 luni.

Cum acționează medicamentul

Glioblastomul creează în creier un mediu sărac în oxigen, ceea ce îi permite să progreseze rapid. Cercetătorii au descoperit că hidralazina, pe lângă efectul său cunoscut de dilatare a vaselor sanguine, blochează o enzimă care permite celulelor canceroase să supraviețuiască în condiții de oxigen scăzut.

CITEȘTE ȘI – Studiu alarmant: consumul pe termen lung de melatonină ar putea crește riscul de insuficiență cardiacă

În teste de laborator, blocarea acestei enzimi a provocat celulele canceroase să intre într-o stare de „senescență” – devenind inactive și încetând să se mai multiplice.

O conexiune neașteptată

Este rar ca un vechi medicament cardiovascular să ne învețe ceva nou despre creier. Tocmai asta sperăm să găsim mai mult – legături neobișnuite care ar putea genera soluții noi, a declarat dr. Megan Matthews, chimistul care a condus studiul.

Deși hidralazina este utilizată de 70 de ani, aceasta este prima dată când mecanismul său de acțiune a fost pe deplin înțeles.

O rază de speranță într-un diagnostic sumbru

Glioblastomul, care a luat viața senatorului John McCain la 13 luni după diagnostic, are o rată de supraviețuire de doar 5% la cinci ani. Tratamentele actuale – chirurgie, chimioterapie și radiații – adesea doar ameliorază simptomele sau prelungesc ușor viața pacienților.

Cercetătorii subliniază că studiile sunt încă în faze incipiente și sunt necesare teste suplimentare. Cu toate acestea, descoperirea reprezintă o potențială cărare spre o nouă direcție terapeutică împotriva acestui cancer deosebit de agresiv.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.