Un jucător de rugby de la CSM Baia Mare, posibil infectat cu Omicron

Un jucător de rugby din Baia Mare ar putea fi prima persoană din România confirmată cu tulpina nouă a Covid-19, Omicron.

În urma rezultatelor probelor RT-PCR recoltate aseară delegației CSM Știința Baia Mare la Aeroportul Internațional Maramureș, după revenirea în țară din Africa de Sud, un jucător din cadrul echipei de rugby a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Jucătorul era vaccinat.

Acest jucător de rugby suspectat că ar fi infectat cu Omicron este internat la Spitalul Județean Baia-Mare

În acest moment, jucătorul este internat în Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. Nu reclamă probleme de sănătate, dar este ținut sub observație și beneficiază de tratament medical. Informația a fost confirmată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, potrivit 2mnews.ro.



Confirmări au venit și din partea prefecturii Maramureș legat de infectarea unui jucător din lotul de rugby al celor de la CSM Baia Mare.

În contextul istoricului de călătorie în Africa de Sud, unde recent a fost depistată tulpina Omicron a coronavirusului, se va recolta o nouă probă, aceasta urmând să fie trimisă pentru secvențiere la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din București.

„ Un jucător din cadrul echipei de rugby Știința Baia Mare a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Rezultatul probei RT-PCR recoltată aseară la Aeroportul Internațional Maramureș are rezultat pozitiv. Jucătorul este internat in spital. Nu are probleme de sănătate, dar este ținut sub observație și beneficiază de tratament medical Având in vedere istoricul de călătorie în Africa de Sud, se va recolta o nouă probă care va fi trimisă pentru secvențiere la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, București.”, se arată într-un comunicat de la CJSU Maramureș.

Dacă se confirmă că acest jucător este infectat cu tulpina Omicron, atunci tot lotul celor de la Baia Mare ar putea fi purtător al noii tulpini a Covid-19.

Testele de până acum au arătat că doar un singur jucător este infectat cu Covid-19, dar mâine se vor repeta aceste testări pentru tot lotul.

Specialiștii au dat prima explicație privind cauza apariției tulpinei Omicron în țările din Africa de Sud.

Vaccinurile au fost monopolizate de ţările bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariţia unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susţine expertul în sănătate publică, Răzvan Cherecheş.