Un investitor bogat din Silicon Valley o atacă pe Greta Thunberg și susținătorii ei: Sunt legionari ai Anticristului

Activista ecologistă suedeză Greta Thunberg și toți cei care resping progresele în inteligența artificială sunt ”legionari ai Anticristului”, a susținut Peter Thiel, un investitor bogat și influent din Silicon Valley, în timpul unei serii de conferințe cu ușile închise la San Francisco, în SUA, informează AFP, potrivit Washington Post.

Aceste remarci sunt preluate din opt ore de conferințe confidențiale care îmbină teologia și tehnologia, pe care miliardarul libertarian și conservator le-a ținut începând din septembrie, conform unor înregistrări neautorizate publicate vineri de Washington Post.

În patru sesiuni pe parcursul unei luni, ultima dintre acestea având loc luni, Thiel a explicat că cei care propun să limiteze progresul tehnologic riscă să provoace distrugerea Statelor Unite și să ducă la o eră a totalitarismului global, potrivit cotidianului american.

Miliardarul, apropiat al administrației președintelui american și fost asociat al vicepreședintelui american J.D. Vance, a fost singura figură importantă din Silicon Valley care l-a susținut pe Donald Trump în timpul campaniei sale din 2016.

Un geniu malefic precum Greta sau Eliezer sunt corespondenții Anticristului

Potrivit acestuia, figura biblică a Anticristului de astăzi nu corespunde cu cea a unui geniu tehnologic malefic, ci cuiva care avertizează constant asupra amenințărilor existențiale reprezentate de inteligența artificială și solicită o reglementare strictă a sectoarelor inovatoare.

”În secolul al XXI-lea, Anticristul este un luddit care vrea să oprească întreaga știință”, a declarat el, referindu-se la luddism, mișcare spontană de protest a muncitorilor englezi din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care s-a manifestat prin distrugerea mașinilor considerate cauza șomajului, un preludiu al Revoluției Industriale.

”Astăzi, aceasta corespunde unor oameni precum Greta sau Eliezer”, a adăugat el în timpul conferinței inaugurale din 15 septembrie, referindu-se la activista suedeză Greta Thunberg și la criticul inteligenței artificiale Eliezer Yudkowsky.

Pentru miliardar, cofondator al puternicei companii de analiză a datelor în timp real Palantir, reglementările financiare actuale sunt un semn că un guvern global începe să prindă contur și că ar putea fi condus de o figură demonică.

”A devenit foarte dificil să-ți ascunzi banii”, a spus el, denunțând ”o rețea neverosimilă de tratate fiscale, supraveghere financiară și mecanisme de sancțiuni” care le oferă celor bogați doar ”o iluzie a puterii și autonomiei”.

Aceste conferințe, deși nu sunt publice, au stârnit o mare curiozitate la San Francisco, ilustrând atât progresul puternic al naționalismului creștin în Statele Unite, cât și intensificarea luptei liderilor din Silicon Valley împotriva reglementării inteligenței artificiale, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, remarcă AFP.

