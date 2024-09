Un întreg departament a demisionat! „Toți cei 25 de membri au plecat”

Potrivit unui raport Bloomberg, întreaga echipă de 25 de membri ai diviziei Annapurna Interactive a demisionat după ce încercările lor de a se scinda într-o nouă companie au eșuat.

Un întreg departament a demisionat

Annapurna Interactive este cunoscută pentru dezvoltarea unor titluri apreciate din sfera jocurilor independente, precum Stray, Outer Wilds, și What Remains of Edith Finch.

Fostul președinte al diviziei, Nathan Gary, a declarat că decizia de a demisiona colectiv a fost una extrem de dificilă, dar necesară în condițiile date.

În ciuda demisiei echipei, un purtător de cuvânt al companiei-mamă, Annapurna, a declarat că proiectele și jocurile deja existente vor rămâne sub tutela companiei. Până în prezent, Annapurna nu a oferit un comentariu oficial în legătură cu acest incident.

Toți cei 25 de membri ai echipei Annapurna Interactive au demisionat în mod colectiv. Aceasta a fost una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le luăm vreodată și nu am luat această acțiune cu ușurință, au declarat pentru Bloomberg fostul președinte Nathan Gary și colaboratori.

Această situație ridică întrebări despre viitorul diviziei de jocuri și impactul asupra francizelor populare, întrucât echipa care a contribuit la succesul Annapurna Interactive nu mai este implicată.

Annapurna Interactive s-a înființat în 2016

Annapurna Interactive este o companie de publicare de jocuri video cunoscută pentru titlurile sale inovatoare și narativele captivante. Înființată în 2016 ca o divizie a Annapurna Pictures, o casă de producție de film renumită pentru filmele sale artistice și de succes, Annapurna Interactive a adus aceeași abordare unică și creativă în lumea jocurilor video. De-a lungul anilor, compania a devenit sinonimă cu jocuri indie care pun un accent deosebit pe poveste, experiențe emoționale și stiluri vizuale distincte.

Annapurna Interactive s-a remarcat prin publicarea unor titluri aclamate de critici și public, printre care se numără jocuri precum What Remains of Edith Finch, Outer Wilds, Journey, și Stray. Fiecare dintre aceste jocuri se distinge prin narațiuni complexe, design artistic original și abordări inovatoare asupra gameplay-ului. De exemplu, What Remains of Edith Finch este un joc explorativ care combină povestirea interactivă cu teme de familie, pierdere și amintiri, fiind apreciat pentru modul în care îmbină jocul cu arta narativă.

Un alt titlu de succes, Outer Wilds, este un joc de aventură și explorare spațială care oferă o experiență unică de gameplay non-linear, în care jucătorul trebuie să rezolve misterele unui univers captivant. Jocul a fost lăudat pentru modul său inteligent de a spune povestea și pentru inovațiile sale în gameplay, câștigând mai multe premii, inclusiv BAFTA Game Awards.

Stray, lansat în 2022, a captat atenția globală cu premisa sa originală – un joc în care jucătorul controlează o pisică vagabondă într-un oraș futurist. Acesta a fost aplaudat pentru atmosfera sa vizuală captivantă și pentru interacțiunea emoționantă cu lumea jocului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!