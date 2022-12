Un individ aflat pe lista celor mai căutate persoane de către FBI s-a dat drept instructor de yoga timp de 12 ani, scrie dailystar.

Jorge Rueda Landeros a fost căutat de poliție în legătură cu o crimă comisă în 2010 în Bethesda, Maryland, SUA, dar nu a fost niciodată localizat.

Cetățean atât al SUA, cât și al Mexicului, el se prezenta sub numele de León Ferrara, un instructor de yoga din Guadalajara, Mexic.

El a fost arestat de autorități la 13 decembrie și se pare că acum așteaptă să fie extrădat în SUA.

Sue Marcum a fost găsită moartă în subsolul locuinței sale, iar Landeros a fost desemnat principalul suspect, petrecându-și ultimii 12 ani pe lista celor mai căutate persoane de către FBI.

Vorbind pentru El Pais de la un telefon din Mexico City, el a spus: „Sunt nevinovat… nu de tot, evident. Dar de ceea ce sunt acuzat”.

El a spus că a început o nouă viață și a devenit Ferrara, ignorând știrile care urmau vechea sa viață.

Landeros a explicat: „Nu am urmărit nimic. Odată ce am dispărut, am uitat complet de investigație. Încă îmi este greu să răspund la numele Jorge”.

Studenții lui Ferrara au fost șocați de dispariția bruscă a instructorului lor de yoga și chiar ei au fost cei care au depus raportul de dispariție.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!