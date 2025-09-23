Un incendiu izbucnit luni la prânz a distrus o livadă de 80 de hectare și o vie de 15 hectare din Teleorman. Pompierii au reușit să salveze casele din apropiere și peste 50 de hectare de pomi fructiferi și viță de vie. Incendiul a fost lichidat luni seara.

ISU Teleorman a anunțat că luni, în jurul orei 12.00, pompierii au fost alertați pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112 despre un incendiu de vegetație uscată care s-a extins într-o livadă din localitatea Pietroșani, pe o suprafață de circa 50 de hectare, cu pericol de propagare a flăcărilor în gospodăriile oamenilor și la construcțiile acestora.

Pentru gestionarea acestei situații de urgență, „la fața locului au fost alocate progresiv patru autospeciale de stingere și o autocisternă din cadrul subunităților de intervenție ale pompierilor teleormăneni din Zimnicea, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede, iar din cadrul Detașamentului de Pompieri Giurgiu s-a acționat cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă”, au mai transmis pompierii.

Incendiul de la Pietroșani a fost stins în jurul orei 21

Autoritățile din Pietroșani au trimis în sprijinul pompierilor o cisternă cu apă și un tractor cu plug.

De asemenea, a fost folosită o dronă pentru monitorizarea focarelor.

Intervenția a fost îngreunată de căile de acces dificile în zona focarelor

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 21.00.

Au fost distruse o livadă de pomi fructiferi pe o suprafață de circa 80 de hectare și o cultura de viță de vie, pe aproximativ 15 hectare.

Pompierii au reușit să salveze peste 50 de hectare de pomi fructiferi și viță de vie, precum și gospodăriile oamenilor.

