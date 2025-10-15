Fondul de Garantare a Depozitelor din Turcia (TMSF), a ajuns, în doar un an, să controleze 1.056 de companii, față de 675 anterior, după o serie de anchete și percheziții economice în întreaga țară, relatează Financial Times.

Printre firmele vizate se numără Can Holding, Ciner Group și Istanbul Gold Refinery, iar companiile confiscate acoperă sectoare esențiale: energie, media, finanțe, transport și chiar cluburi sportive, inclusiv Kasımpaşa, echipa favorită din copilăria președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

Guvernul susține că acțiunile reprezintă o ofensivă anticorupție, menită să demonstreze independența justiției.

Totuși, analiștii avertizează că adevărata miză este consolidarea controlului economic al regimului Erdoğan și crearea de rețele de loialitate înaintea alegerilor prezidențiale din 2028.

Berk Esen, profesor de științe politice la Universitatea Sabancı, explică:

„AKP a transformat TMSF într-un instrument de reglare economică, dar și într-o mașinărie de redistribuire a resurselor către firme apropiate de putere, marginalizând concurența. Este posibil ca guvernul să încerce acum să-și rescrie harta economică, reconfigurând controlul asupra marilor companii turcești”.

O istorie de confiscări și legi extinse

Creat în 1983 pentru protecția depozitelor bancare, TMSF și-a extins atribuțiile după puciul eșuat din 2016, când mii de companii suspectate de legături cu rețeaua lui Fethullah Gülen au fost confiscate.

Doar jumătate au fost returnate proprietarilor, restul ajungând la firme apropiate guvernului.

Noua lege din februarie 2025 a extins puterile fondului: o „suspiciune rezonabilă” de spălare de bani este suficientă pentru ca tribunalul să transfere o companie sub tutela TMSF.

Printre victime s-a numărat Papara, fintech turc evaluat la peste 1 miliard de dolari, al cărui fondator, Ahmed Faruk Karslı, riscă 28 de ani de închisoare.

