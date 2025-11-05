Un fenomen atmosferic neobișnuit ar putea marca începutul iernii 2025-2026. Potrivit specialiștilor citați de Severe Weather, un proces rar de încetinire și perturbare a vortexului polar începe să se manifeste, ceea ce ar putea aduce o răcire accentuată în următoarele săptămâni pe mai multe continente.

Vortexul polar funcționează ca un „zid” care menține aerul arctic în interiorul regiunilor polare.

Când este puternic, el ține aerul rece blocat în nord, generând ierni mai blânde în Europa și America de Nord.

Când este slăbit, masele de aer rece pătrund mai ușor spre sud, aducând valuri de frig și ninsori abundente.

Meteorologii avertizează că, în acest an, perturbarea vortexului polar apare neobișnuit de devreme, încă din noiembrie – un fenomen care, de regulă, se produce abia la mijlocul iernii.

O „încălzire stratosferică bruscă” schimbă dinamica vremi

Analizele efectuate de NASA și de centrele meteorologice internaționale indică faptul că vortexul polar se află deja într-o fază de slăbire treptată, iar în următoarele săptămâni ar putea surveni o încetinire accentuată a vânturilor stratosferice.

Acest fenomen, cunoscut sub numele de „încălzire stratosferică bruscă” (Sudden Stratospheric Warming – SSW), presupune o creștere rapidă a temperaturilor în straturile superioare ale atmosferei. Această modificare destabilizează circulația aerului polar și permite pătrunderea aerului arctic spre latitudinile mai joase.

Efectele se resimt, de obicei, după una până la trei săptămâni, moment în care valurile de frig ajung la sol.

Frig, ninsori și temperaturi sub medie la început de decembrie

Datele meteorologice indică o răcire generalizată la începutul lunii decembrie, cu posibile episoade de ninsoare în mai multe regiuni ale lumii.

În Statele Unite, se așteaptă ca aerul arctic să coboare spre statele nordice, centrale și estice, în timp ce sudul Canadei va fi lovit de temperaturi mult sub media multianuală.

Europa nu va fi ocolită de acest val rece. Modelele meteo arată o zonă de presiune ridicată peste Groenlanda, care va direcționa aerul arctic spre Marea Britanie, Scandinavia, Germania, Polonia și Europa Centrală. Temperaturile ar putea scădea semnificativ sub medie, iar ninsoarea timpurie ar putea acoperi zonele montane și chiar unele regiuni joase.

Semnale pentru o iarnă severă

Dacă tendința se menține, debutul iernii ar putea fi cel mai rece din ultimii ani.

Slăbirea vortexului polar a fost, istoric, asociată cu ierni grele, precum cele din 2010 și 2018, când valurile de aer arctic au provocat ninsori masive în Europa.

