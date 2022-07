Un deputat francez vrea anchetarea lui Macron în activitatea de lobby a Uber

Un deputat francez cere anchetarea implicării lui Macron în activităţile de lobby ale Uber.

Deputatul Alexis Corbière, membru al formaţiunii de stânga Franţa Nesupusă, cere crearea unei comisii de anchetă „pentru a obţine claritate” asupra acestei chestiuni.

„Cred că este necesară o astfel de comisie, cred că necesitatea este enormă”, a declarat Alexis Corbière, conform postului BFMTV.

Documente secrete obţinute de cotidianul The Guardian şi analizate alături de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii (International Consortium of Investigative Journalists) şi de alte companii media, inclusiv BBC Panorama, evidenţiază activităţile intense de lobby ale companiei americane de transport urban Uber Technologies, Inc. şi susţinerea de care a beneficiat din partea unor lideri politici, printre care se numără Emmanuel Macron, fost ministru al Economiei devenit preşedinte al Franţei, şi Neelie Kroes, fost comisar al Uniunii Europene pentru Agenda Digitală, potrivit epicnews.ro.

O serie de 124.000 de documente confidențiale au ajuns la The Guardian, care a coordonat ancheta, iar apoi a împărtășit rezultatele cu 180 de jurnaliști din aproape 30 de țări.

Se vrea anchetarea lui Macron pentru implicarea în afacerea Uber apariția unor documente din 40 de țări

Documentele se referă la informații din 40 de țări, din perioada 2013-2017, atunci când compania s-a extins în toate colțurile lumii. Din dezvăluiri rezultă cum, printre altele, Uber a încălcat legea, a păcălit poliția și autoritățile de reglementare în domeniu, ba chiar a exploatat violența împotriva șoferilor săi și a făcut lobby în secret la guvernele din state puternice.

Spre exemplu, în anul 2016, Uber a alocat 90 de milioane de dolari pentru lobby la nivel foarte înalt, printre cei vizați fiind vicepreședintele de atunci al Statelor Unite, Joe Biden, sau actualul cancelar german Olaf Scholz, care atunci era primar al orașului Hamburg.

Apoi, ministrul Economiei din Franța din primele 8 luni ale anului 2016, Emmanuel Macron, ar fi ajutat în secret activitățile de lobby făcute de Uber, chiar dacă țara sa se confrunta cu proteste ale taximetriștilor.

Care proteste erau uneori violente, ceea ce pe fostul CEO al Uber nu l-a mișcat, ba din contră, acesta precizând că violența chiar ”garantează succesul”, pentru că astfel exploatează simpatia publicului, potrivit spotmedia.ro.

În ce privește finanțarea, se pare că Uber ar fi folosit inclusiv fonduri de capital de risc pentru a subvenționa prețul călătoriilor, pentru stimulente pentru șoferi și pasageri, totul pentru a susține un business care altfel nu ar fi reușit din punct de vedere financiar. Asta a dus la subminarea taximetriei tradiționale – și, mai departe, la toate schimbările legislative din lume care au netezit acapararea unei piețe tot mai mari.

Nu în ultimul rând, compania a făcut tot posibilul să împiedice aplicarea legii. Astfel, atunci când erau percheziții, directorii companiei au trimis instrucțiuni departamentului IT pentru a întrerupe accesul la principalele sisteme de date ale companiei, împiedicând autoritățile să adune dovezi.

Uber a avut o reacție la acest dezvăluiri, pe care nu le-a negat, dar a încercat să îmbuneze și să promită practici corecte de acum înainte: ”Nu avem și nu vom găsi scuze pentru comportamentul din trecut, care nu este în mod clar în conformitate cu valorile noastre actuale. În schimb, cerem publicului să ne judece după ceea ce am făcut în ultimii cinci ani, și după ce vom face în anii următori”.

Ancheta a fost publicată de alte zeci de instituții de presă din toată lumea, inclusiv BBC, The Washington Post și Le Monde.

