Un caz rar la Viena! Un bărbat obligat de instanță să fumeze doar la ore fixe pe propria terasă și să plătească 13.000 de euro

Un conflict de vecinătate din Viena s-a transformat într-un precedent juridic neobișnuit, după ce un locatar a fost obligat de instanță să respecte un „program de fumat” pe terasa sa și să achite aproximativ 13.000 de euro în costuri de judecată, notează heute.

Totul s-a întâmplat într-un complex rezidențial din sectorul Floridsdorf, unde o dispută între două familii escaladează de luni întregi. Danijel, un vienez de 42 de ani, tată a doi copii, se mutase recent într-un apartament mai mare, încântat că are în sfârșit o terasă unde să își poată savura țigara după serviciu. Numai că vecina de deasupra a considerat că fumul îi invadează spațiul și îi afectează familia.

„Avem doi copii mici, iar vara stăm mult afară, ca orice familie”, povestește bărbatul. Vecina ar fi fost deranjată inițial de zgomotul produs de copii, iar mai târziu de mirosul de tutun. Danijel susține că aceasta i-ar fi cerut chiar să fumeze în interiorul apartamentului, lucru pe care l-a considerat absurd: „Pe terasa mea pot să fumez când vreau.”

Vecina merge în instanță… și câștigă

Nemulțumită, femeia a dat cazul în judecată. Deși o inspecție la fața locului nu ar fi găsit dovezi clare de disconfort provocat de fum, Judecătoria din Floridsdorf i-a dat dreptate reclamantei și a impus un set de restricții ieșite din comun pentru Danijel.

Program de fumat impus prin hotărâre judecătorească

Potrivit deciziei, bărbatul are voie să fumeze pe terasă doar la ore strict delimitate:

Aprilie – Octombrie: 6:00–8:00, 10:00–12:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00

6:00–8:00, 10:00–12:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00 Noiembrie – Aprilie: 8:00–9:00, 13:00–14:00, 19:00–20:00

În afara acestor intervale, fumatul pe propria terasă este interzis.

Danijel: „Toți ceilalți pot fuma pe terase, numai noi nu”

Bărbatul spune că se simte nedreptățit și umilit, subliniind că în întreaga zonă oamenii fumează liber pe balcoane și terase, fără restricții. În plus, pe lângă noile reguli absurde, el trebuie să suporte integral costurile procesului – în jur de 13.000 de euro.

Cazul stârnește controverse la Viena, ridicând întrebări despre limitele dreptului la liniște, conviețuirea în blocurile de locuințe și cât de departe poate merge intervenția instanței în spațiul personal al unui chiriaș.

