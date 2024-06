Un cartier popular din Tokyo va interzice consumul de alcool în locuri publice

Unul dintre cele mai populare cartiere turistice din Tokyo ia măsuri pentru a reduce comportamentul nepotrivit: va interzice consumul de alcool în locuri publice.

Măsura, care ar trebui să intre în vigoare în octombrie, va interzice consumul de alcool pe străzile sau în locurile publice din Shibuya de la ora 18.00 la 5.00 în fiecare zi. Vârsta legală pentru consumul de alcool în Japonia este de 20 de ani, scrie CNN.

Orașul Shibuya, care este un district autonom din cadrul orașului Tokyo, își poate stabili propriile reglementări locale.

Primarul Ken Hasebe a declarat recent: „Am intensificat patrulele, dar am avut oameni care au spus: «Ei bine, regulile spun că se poate bea, nu-i așa?». Prin stabilirea regulii, am dori să transmitem intențiile districtului, inclusiv în timpul patrulărilor – am prefera ca oamenii să se bucure de băuturile lor în interiorul restaurantelor.”

Este posibil ca această veste să nu fie o surpriză pentru locuitorii din zonă.

Toamna trecută, Shibuya a interzis activitățile legate de Halloween în cartier, alcoolul fiind citat ca principal motiv al interdicției.

