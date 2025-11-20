Un candidat care s-a retras din cursa electorală le cere bucureștenilor să-l voteze pe Daniel Băluță. Este vorba despre Liviu Negoiță, fostul candidat susținut de PUSL.

Liviu Negoiță a anunțat că îl va susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță, în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut joi în cadrul unei conferințe de presă.

În timpul evenimentului, PUSL a semnat un acord de susținere a candidaturii lui Daniel Băluță.

Alegerile pentru primarul Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie

Liviu Negoiță, susținut de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), a anunțat săptămâna trecută că nu își va mai depune candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Decizia a fost prezentată ca un gest de protest față de modul în care sunt organizate alegerile parțiale din București.

Negoiță a afirmat că atât legislația, cât și practicile care guvernează alegerile locale „sunt nocive pentru democrație”, criticând în special faptul că primarii sunt aleși dintr-un singur tur de scrutin, cu 20–25% din voturi, ceea ce, în opinia sa, îi face „complet lipsiți de legitimitate”. De asemenea, el a acuzat că data alegerilor este anunțată „pe fugă”, pentru a evita apariția unor candidați-surpriză care ar putea încurca calculele partidelor mari, finanțate consistent din bani publici.

Un alt punct de critică a vizat controlul birourilor secțiilor de vot, despre care Negoiță susține că sunt dominate de aceleași formațiuni politice mari, fapt ce ar deturna competiția electorală și ar transforma scrutinul într-o formalitate. În acest context, el și-a motivat decizia de a nu intra în cursă prin refuzul de a „valida prin prezență” ceea ce a numit „abuzuri evidente”.

„Atât legislația, cât și năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democrație. Se aleg primari dintr-un singur tur, cu 20-25% din voturi, complet lipsiți de legitimitate! Alegerile sunt anunțate pe fugă, ca să nu apară surprize care încurcă jocurile partidelor mari, finanțate cu zeci de milioane de euro din bani publici. Birourile secțiilor de vot sunt controlate de aceleași partide. Pe astfel de premise, competiția electorală e deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, a transmis el printr-o postare pe rețelele de socializare.

