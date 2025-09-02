Un bărbat și-a recuperat bagajul furat cu ajutorul unui AirTag și l-a găsit pe hoț purtându-i hainele

Un bărbat din Los Angeles a demonstrat cât de util poate fi un Apple AirTag nu doar pentru găsirea cheilor sau portofelului, ci și pentru recuperarea bagajului furat. Incidentul s-a petrecut în august, după ce Daniel Scott s-a întors din Salt Lake City și a descoperit că valiza sa dispăruse de la banda de bagaje, potrivit NBC Los Angeles.

Bagaj furat și recuperat datorită unui AirTag

Scott a verificat aplicația AirTag de pe telefon și a constatat că bagajul său se deplasa departe de aeroport. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a alergat până la zona de rideshare și a luat un Uber pentru a urmări valiza. În paralel, partenera sa a alertat poliția LAX, iar agenții au localizat AirTag-ul într-o clădire abandonată din apropiere, scrie presa internațională.

Odată ajunși la fața locului, polițiștii au aliniat mai multe persoane prezente în clădire, iar Scott a recunoscut imediat una dintre acestea purtându-i hainele. Mai mulți indivizi au fost reținuți, iar Daniel Scott și-a recuperat majoritatea obiectelor personale, deși valiza fusese distrusă, iar hainele se aflau împrăștiate în clădire.

Scott a sfătuit și alți călători să folosească dispozitive de tip AirTag în bagaje: „Mi-a oferit o șansă reală să-mi recuperez bagajul”, a declarat el pentru NBC.

Apple AirTag, lansat în 2021, este un dispozitiv GPS de dimensiunea unei monede, menit să ajute utilizatorii să-și regăsească obiectele pierdute. De atunci, însă, AirTag-urile au fost folosite în situații mult mai complexe: în Londra, un cuplu și-a recuperat Jaguar-ul furat, iar un alt bărbat a folosit AirTag-uri pentru a urmări și recupera unelte de construcții în valoare de milioane de dolari.

Totuși, dispozitivul are și un potențial abuziv: a fost folosit ca instrument de stalking (n.r. spionaj), deoarece poate fi ascuns într-o geantă sau buzunar. Apple, împreună cu Google și alți producători de trackere Bluetooth, au introdus notificări pentru a avertiza utilizatorii când un AirTag se deplasează împreună cu ei.

Mai multe companii aeriene permit acum pasagerilor să trimită datele AirTag pentru a localiza bagajele pierdute și a grăbi procesul de returnare către proprietari. Această poveste subliniază că tehnologia, atunci când este folosită responsabil, poate transforma rapid o situație neplăcută într-un succes.

