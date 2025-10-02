Un atac aerian rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl

Un atac aerian rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, a declarat, miercuri, Ministerul Energiei din Ucraina, inclusiv o nouă unitate de izolare construită pentru a minimiza contaminarea provocată de cel mai mare accident nuclear din lume.

Oficialii din domeniul energiei au mai declarat că bombardamentele au provocat întreruperi masive de energie electrică în regiunea Chernihiv din apropiere, afectând 307.000 de clienţi din apropierea frontierei nordice a Ucrainei cu Rusia, scrie Reuters.

Guvernatorul regiunii Cernihiv a declarat că au fost instalate generatoare pentru locaţii cheie, cum ar fi spitalele, iar echipele de urgenţă lucrează la restabilirea reţelei electrice.

Declaraţia Ministerului Energiei nu a menţionat niciun risc crescut de eliberare de radiaţii ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl, care nu mai funcţionează. Totuşi, a precizat că echipele de urgenţă lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurii energetice din regiunea Kiev, în oraşul Slavutîci, a apărut o situaţie de urgenţă la instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl”, se arată într-o declaraţie a ministerului.

„Ca urmare a supratensiunilor, noua instalaţie de izolare sigură, care izolează unitatea de energie distrusă a centralei de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”.

O dronă a perforat acoperișul structurii de izolare a centralei de la Cernobîl

Declaraţia preciza că echipe de experţi lucrau la restabilirea alimentării cu energie electrică a instalaţiei.

După ce al patrulea reactor al centralei de la Cernobîl a explodat în aprilie 1986 şi a răspândit radioactivitate în toată Europa, inginerii sovietici au construit în grabă un „sarcofag” în jurul reactorului.

Acesta a fost înlocuit cu o nouă structură de izolare în 2016, în timp ce celelalte trei reactoare ale centralei au fost scoase treptat din funcţiune.

Centrala a fost ocupată pentru scurt timp de forţele ruse la începutul invaziei din Ucraina din 2022. În februarie, o dronă rusă a străpuns acoperişul structurii de izolare.

