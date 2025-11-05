Un asistent din Germania a primit pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru uciderea a 10 pacienți

O instanță din Germania a condamnat miercuri la închisoare pe viață un asistent medical din secția de îngrijire paliativă pentru uciderea a 10 pacienți și tentativa de omor asupra altor 27 prin injecții letale, notează AFP.

Tribunalul din orașul Aachen l-a găsit vinovat pe bărbatul de 44 de ani pentru faptele comise între decembrie 2023 și mai 2024 într-un spital din Wuerselen, în apropiere de Aachen. Instanța a decis, de asemenea, că gravitatea deosebită a vinovăției îl împiedică să fie eliberat condiționat după 15 ani, opțiune care este de obicei disponibilă în astfel de cazuri.

Potrivit procurorilor, bărbatul injecta pacienții, majoritatea vârstnici, cu doze mari de sedative sau analgezice, pentru a-și reduce volumul de muncă în timpul turelor de noapte. Acesta a fost descris ca fiind lipsit de empatie și fără remușcări, suferind de o tulburare de personalitate. Substanțele folosite includeau morfină și midazolam, un relaxant muscular folosit uneori pentru execuții în Statele Unite.

Procurorii au susținut că asistentul lucra „fără entuziasm” și „fără motivație” și manifesta doar iritare atunci când pacienții necesitau un nivel mai ridicat de îngrijire. El și-a finalizat pregătirea profesională în 2007 și a lucrat pentru mai mulți angajatori, inclusiv în Köln, înainte de a fi angajat la spitalul din Wuerselen în 2020. A fost arestat în vara anului 2024.

Exhumările pentru identificarea altor victime au fost deja efectuate, iar autoritățile nu exclud posibilitatea unui nou proces. Cazul amintește de cel al asistentei Niels Hoegel, condamnat la închisoare pe viață în 2019 pentru uciderea a 85 de pacienți prin injecții letale între 2000 și 2005, fiind considerat cel mai prolific criminal în serie din Germania modernă.

Un alt caz similar se află în desfășurare: în iulie, un specialist în îngrijire paliativă de 40 de ani, identificat de presă ca Johannes M., a fost judecat în Berlin pentru uciderea a 15 pacienți între 2021 și 2024 și pentru incendierea locuințelor unor victime pentru a-și acoperi faptele.

