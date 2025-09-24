Dorin Recean afirmă că Federația Rusă intervine activ în campania pentru parlamentarele din 28 septembrie și cere competitorilor politici să se dezică de influența Kremlinului.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, „imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie”, calificând situația drept „un asediu asupra ţării noastre”.

Dorin Recean i-a chemat pe mai mulți concurenți electorali — între care Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk și Irina Vlah — „să condamne şi să se disocieze de «gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influenţa malignă a Kremlinului»”.

Potrivit lui Recean, presiunea externă a crescut după eșecul unor tentative anterioare de influențare, iar Moscova a intensificat resursele și metodele folosite pentru a influența rezultatele din Republica Moldova.

Premierul a prezentat patru direcții prin care, spune el, Rusia încearcă să influențeze alegerile și stabilitatea țării:

Metoda 1 — Pregătirea dezordinilor în masă prin grupări criminale

Recean a acuzat implicarea membrilor unor structuri criminale instruiți pentru a provoca violențe.

El a afirmat că servicii naționale (SIS, IGP, PCCOCS) au informat recent despre reținerea a peste 70 de persoane antrenate în străinătate, unde ar fi fost pregătite pentru „a provoca violenţe”, inclusiv folosirea armelor și ruperea cordoanelor de poliție.

În percheziții au fost, spune premierul, găsite arme, grenade, sume mari de bani și echipament de camuflaj. Recean susține că există „legătura clară a acestora cu serviciile ruseşti, dar şi cu partide din Republica Moldova”.

Metoda 2 — Plan de corupere electorală, cu rețeaua Şor ca instrument

Premierul a acuzat că „Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie” și a arătat că statul va riposta ferm.

Recean a precizat că CNA desfășoară mii de acțiuni de urmărire penală, că sute de percheziții și rețineri au fost efectuate, iar probe — inclusiv interceptări — arată finanțare externă pentru scheme de cumpărare a voturilor.

El a descris și metoda „carusel” folosită pentru falsificarea și reciclarea buletinelor de vot, și a îndemnat membrii birourilor secțiilor de votare, observatorii și alegătorii „să vegheze şi să intervină conform procedurilor”.

Metoda 3 — Atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice

Premierul a avertizat asupra valului de atacuri informatice:

„Ştiu că pentru majoritatea cetăţenilor aceasta pare departe de preocupările cotidiene, însă atacurile de acest gen lovesc în infrastructura critică guvernamentală a Republicii Moldova. … În 2025, au fost identificate peste 1.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale.”

Recean a explicat că scopul este semănarea panicii, denaturarea informațiilor și compromiterea funcționării statului, inclusiv a sistemelor legate de alegeri.

El a recomandat cetățenilor să urmărească anunțurile oficiale și a subliniat că CEC are instrumente pentru protejarea votului, insistând că validarea rezultatelor se face „pe hârtie”.

Metoda 4 — Intoxicare informațională masivă

Guvernul, a spus Recean, se confruntă cu o „avalansă propagandistică”: conturi și pagini false, videoclipuri fabricate și valuri de comentarii coordonate menite să inducă neîncredere și ură.

El a dat exemplul eliminării, în ultimele două luni, a sute de mii de conturi false și spam de pe platforme precum TikTok și a citat fragmente din investigații jurnalistice care arată cum sunt instruiți „postacii plătiți”. Recean a subliniat:

„Nu este o luptă electorală obişnuită. Este un asediu asupra ţării noastre.”

Apel la mobilizare civică și la reacția competitorilor politici

În încheiere, premierul a făcut un apel la cetățeni „să transformăm îngrijorarea în mobilizare şi acţiuni chibzuite”, îndemnând la raportarea fraudelor și la calm în fața eventualelor provocări (panică, alarme false, pene de curent).

El a reiterat apelul către concurenţii electorali: „ieşiţi public şi condamnaţi, disociaţi-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influenţa malignă a Kremlinului; măcar în ultimul ceas.”

Recean a încheiat: „Stimaţi cetăţeni, se dă ultima bătălie pentru viitorul ţării noastre. Şi vă îndemn pe toţi să participăm cu un vot cinstit”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.